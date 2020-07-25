Вопрос со столетней историей: Петренко рассказала о ходе расследования дела Романовых

Уголовное дело об убийстве семьи Романовых было возобновлено в 2015 году из-за необходимости проведения дополнительных исследований и следственных действий, которые продолжают по сей день, заявила в эксклюзивном интервью «Звезде» руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ, генерал-майор юстиции Светлана Петренко.

«В ряде случаев их результаты позволили нам восстановить полную картину событий и исключить некоторые версии и ранее звучавшие суждения относительно событий 1918 года», - отметила она.

По словам Петренко, за прошедшие пять лет проведен большой комплекс следственных действий и назначено порядка 37 различных экспертиз

«В частности, в рамках предварительного следствия проведены две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Их результаты показали такие характеристики почвы, которые не препятствовали возможности определения ДНК из костных останков», - прокомментировала она.

Представитель ведомства добавила, что сбор материалов и проведение судебных экспертиз продолжаются, чтобы исключить малейшие сомнения об обстоятельствах того времени. Возможно, вскоре следователи завершат расследование, начатое 101 год назад. В 1919 году дело об убийстве Царской семьи по поручению адмирала Колчака начал Николай Соколов.

Материалы, которые удалось собрать следователю тогда, легли в основу нового уголовного дела. Сейчас специалисты исследуют ранее неизвестные документы, а также используют современные технологии в изучении материалов. Убийство семерых членов семьи Николая II и четырех самых близких придворных в подвале Ипатьевского Дома в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года за более чем сто лет обросло десятками версий и невероятных подробностей. Многие исследователи до сих пор не верят в подлинность останков, найденных в 1991 году у старой Коптяковской дороги в урочище Поросенков лог под Екатеринбургом. Но работа следователей оспаривает большинство доводов конспирологов