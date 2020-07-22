Убийцы семьи Романовых пытались уничтожить их тела серной кислотой

Ранее не подтверждавшаяся версия о том, что убийцы царской семьи использовали серную кислоту для уничтожения трупов, теперь получила доказательства после современной экспертизы. Об этом рассказал один из ее участников, доцент Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

«Серная кислота действительно была выдана из аптечного склада в Екатеринбурге по распоряжению комиссара по снабжению Уральского совета Петра Лазаревича Войкова, чье имя до сих пор носит одна из станций московского метрополитена. Эта серная кислота должна была использоваться убийцами для того, чтобы обезобразить трупы и попытаться их уничтожить», - цитирует Пчелова РИА Новости.

Историк пояснил, что главной задачей тех, кто жестоко расправился с Романовыми было уничтожить тела убитых и замести следы, чтобы никто не смог их обнаружить.

По словам Пчелова, убийцы получили на аптечном складе концентрированную японскую серную кислоту в кувшинах. Они ее действительно применили, однако ожидаемого эффекта она не дала. Как выяснилось после проведения экспертизы, данное химическое вещество не увеличивает возможность сожжения.

Версия о полном сожжении тел с помощью серной кислоты и огня была выдвинута еще в ходе следствия 1919 года, которое проводили белогвардейские следователи. Однако она была высказана как предположение, поскольку сами останки Романовых в то время обнаружить еще не удалось. Поиски тел убитой в районе Ганинской ямы пришлось прервать, так как к Екатеринбургу уже приближались большевики.

Поскольку тела не были найдены, пояснил Евгений Пчелов, то возникла версия, что их якобы полностью сожгли на кострах, которые были разожжены в районе озера Ганина яма. Теперь историки доказали, что она не соответствует действительности. Исследование показало, что на этих кострах сжигалась только одежда царской семьи, а сами тела полностью огнем уничтожены не были. Была только попытка их сожжения, но она не увенчалась успехом.