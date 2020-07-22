Конструктор, изменивший отечественную авиацию: 125 лет назад родился Павел Сухой

Сегодня исполняется 125 лет со дня рождения Павла Осиповича Сухого - выдающегося авиаконструктора, одного из основателей отечественной реактивной и сверхзвуковой авиации.

«Сегодня мы продолжаем великое дело, которое 80 лет назад начал Павел Осипович Сухой. Мы производим самые современные боевые самолеты, такие как самолет Су-35 и истребитель пятого поколения Су-57, работаем над созданием беспилотной авиатехники. Все эти авиационные комплексы являются вершиной научной мысли современной авиации», - сказал генеральный директор ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «ОАК», ГК «Ростех») Илья Тарасенко.

Созданная Павлом Осиповичем научная школа проектирования смогла обеспечить лидерство и развитие отечественного авиастроение на многие годы вперед. Самолеты марки «Су» не раз становились мировыми рекордсменами. Истребители, штурмовики Сухого, находятся на вооружении во многих странах мира.