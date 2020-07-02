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Страшные захоронения Сандармоха: в РВИО рассказали об исследованиях судмедэкспертов

Тамара Астапенкова
19:48 02.07.2020
Антропологическая и баллистическая экспертиза подтвердила, что красноармейцы, останки которых были найдены в районе урочища, были убиты из иностранного оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Судмедэксперты, проводившие исследования останков, найденных во время поисковой экспедиции в районе урочища Сандармох в Карелии, подтвердили гипотезу о том, что это могут быть военнопленные. Об этом заявили сегодня, 2 июля, во время онлайн-брифинга Российского военно-исторического общества.

Напомним, что среди десятков захоронений жертв репрессий в урочище Сандармох обнаружены 16 расстрелянных красноармейцев, среди которых 9 девушек. В могилах найдена форменная пуговица со звездой, а рядом - гильзы американского образца. Такими пользовались финны в годы войны. Антропологическая и баллистическая экспертиза подтвердила, что все были убиты из иностранного оружия.

Долгое время считалось, что лесной массив Сандармох в Карелии является местом тайных захоронений жертв массовых политических репрессий 1937-38 годов. Впервые тайное кладбище, площадью в 10 гектаров и 236 расстрельными ямами, было обнаружено в 1997 году. Позднее в массовых захоронениях начали находить и останки красноармейцев, которые, могли находится в финских концлагерях в годы Великой Отечественной войны.

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