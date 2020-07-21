Историк назвал причину крушения теплохода «Армения» в Крыму в 1941 году

Санитарный теплоход «Армения», который был потоплен немецкой авиацией в 1941 году, был обнаружен весной 2020 года специалистами Минобороны России на дне Черного моря. Военный историк, консультант Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) Александр Скорбач объяснил трагедию стечением обстоятельств - советские истребители, «прикрывавшие» теплоход после его выхода из Ялты, отвлеклись, погнавшись за самолетом противника.

«Единственный, кто мог спасти "Армению", - это летчики, и эта задача выполнена не была… Я думаю, что не спасли в силу объективных причин», - сказал исследователь.

Помимо этого, «Армению» сопровождали два сторожевых катера. По словам эксперта, из-за сильного шторма эти корабли не смогли использовать оружие против вражеской авиации, а зенитная артиллерия самого теплохода «была недостаточно сильной». Скорбач добавил, что в корпус теплохода ближе к носовой части попали две бомбы.

«Это чудовищное стечение обстоятельств», - отметил Скорбач.

Гибель «Армении» - одна из крупнейших морских катастроф в истории: на теплоходе погибли все, кто был на борту. Пароход под Красным Крестом вывозил раненых из Крыма, был атакован немецкой авиацией и из-за сильного перегруза затонул почти моментально. Число жертв в разы больше, чем на «Титанике», - тысячи человек, но точную цифру не знают до сих пор. Уточняется, что судно находится в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров. Для его детального изучения был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, который позволил получить первые видеокадры.