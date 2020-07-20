Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года

Сорок лет назад, в 1980 году, в Москве состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.

Церемония открытия прошла на Центральном стадионе имени В.И. Ленина. Объявил Игры открытыми председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Олимпиада проходила с 19 июля по 3 августа.

До реконструкции «Лужников» вокруг поля располагались легкоатлетические дорожки. Именно по ним во время церемонии открытия Игр легендарный баскетболист Сергей Белов пробежал с факелом в руке. Сама же чаша олимпийского огня находилась в верхней точке восточной трибуны. Тогда еще не было крыши. Впервые в истории Игр церемония открытия транслировалась в прямом эфире. Сотни миллионов человек познакомились и с символом Олимпиады-80 - улыбающимся медвежонком.

На несколько олимпийских недель Москва стала не только центром притяжения, но и центром изобилия: полки продуктовых ломились от товаров, в том числе иностранных. Главным откровением стал сок - оказалось, он мог быть не только в трехлитровых банках, но и в маленьких упаковках.

Некоторым советским атлетам ставили задачу не просто победить, а установить мировой рекорд. В отсутствии спортсменов из тех стран, которые бойкотировали московские Игры, реальных конкурентов у советских практически не было.

К примеру, нынешний президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в тот год впервые в истории преодолел дистанцию полторы тысячи метров меньше чем за 15 минут.

«Приближались многие, но проплыть быстрее 15 минут никому не удавалось! Когда ты вышел на старт, ты уже преодолеваешь, так сказать, те пределы, которые сам себе задаешь, то есть ты все время отодвигаешь планку невозможного все дальше и дальше», - описывает он свои ощущения того времени.

Без сомнения, наиболее яркое воспоминание об Играх в Москве и спустя 40 лет - церемония закрытия: триумф атлетов и приятная усталость от организации мероприятия на высочайшем уровне смешались с горечью предстоящего расставания и завершения настоящего праздника спорта. Иностранные гости разъезжаются, в «Лужниках» гаснет олимпийский огонь, звучат первые аккорды теперь уже всенародно любимой песни в исполнении Льва Лещенко. Каждый с трудом сдерживал слезы - то из-за Миши, улетевшего в сказочный лес, то от безмятежности светлых воспоминаний.