Незакрытый вопрос истории: когда следствие поставит точку в деле об убийстве семьи Романовых

Следователи и эксперты за последние пять лет провели 37 экспертиз и теперь близки к завершению расследования, начатого 101 год назад. В 1919 году дело об убийстве Царской семьи по поручению адмирала Колчака начал Николай Соколов. Но не успел его закончить, так как в Екатеринбург вошли части «красных».

Материалы, которые удалось собрать следователю тогда, легли в основу нового уголовного дела. Сейчас специалисты исследуют ранее неизвестные документы, а также используют современные технологии в изучении материалов.

Убийство семерых членов семьи Николая II и четырех самых близких придворных в подвале Ипатьевского Дома в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года за более чем сто лет обросло десятками версий и невероятных подробностей. Многие исследователи до сих пор не верят в подлинность останков, найденных в 1991 году у старой Коптяковской дороги в урочище Поросенков лог под Екатеринбургом. Но работа следователей оспаривает большинство доводов конспирологов.

«С одной стороны были опровергнуты малодостоверные версии. В том числе версии об отрубленных головах царской семьи, о тайных надписях, которые остались в Ипатьевском доме», - объяснил кандидат исторических наук, доцент РГГУ Евгений Пчелов.

Удалось также доказать, что расстрельная команда и 11 убитых могли одновременно находиться в тесном подвале. Это подтверждает разработанная 3D модель места преступления. Также установлено, что тела не посыпали известью, чтобы их обезличить.

Фигурирующая во множестве документальных фильмов и книг гипотеза, о том, что тела были полностью уничтожены серной кислотой, также не нашла подтверждения. Более того, был проведен эксперимент, доказавший, что серная кислота, взаимодействуя с огнем только препятствует этому.

«Ну, попросту говоря, чтобы это было понятно, серная кислота образует некоторую защитную корку, которая мешает проникновению пламени в глубину этих биологических тканей и естественно, она задерживает процесс их сожжения», - сообщил заведующий кафедрой судебной медицины и правоведения Первого санкт-петербургского ГМУ им. Академика Павлова.

Один из основных доводов исследователей, не признающих екатеринбургские останки, заключается в том, что земля в Поросенковом логу торфяная. Она вызывает так называемое дубление тел - процесс разложения, после которого анализ ДНК не имеет смысла. Следователи провели несколько экспертиз, доказывающих, что состав почвы у старой Коптяковской дороги ни как не влияет на качество генетического материала.

Уже сейчас ясно, что останки найденные под Екатеринбургом, принадлежат семье последнего российского императора и его приближенным. Тем ни менее следствию предстоит еще много экспертиз и экспериментов. Чтобы поставить точку в уголовном деле со столетней историей.