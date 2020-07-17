В Орловской области рассекретили документы по фактам геноцида местного населения нацистами

В Орловской области возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц в связи с обнаружением захоронения мирного населения времен ВОВ вблизи деревни Третье Нижнее Долгое. В дальнейшем планируется переквалификация на статью «Геноцид».

«Раскопки проводились на основании свидетельских показаний жителей деревни, рассказавших о расстреле летом 1942 года финским солдатом группы местных подростков», - рассказали в СУ СКР по области.

На базе Среднерусского института управления (филиал РАНХиГС) также открылась выставка специально рассекреченных региональным управлением ФСБ документов о зверствах нацистов и их пособников на территории Орловской области.

«Представленные документы свидетельствуют о проводимой немецкими и финскими оккупантами политики террора мирного населения Орловской области», - отмечается в сообщении.

В частности, имеются сведения о малоизвестных фактах массового уничтожения мирных жителей сотрудниками гестапо и тайной полевой полиции в районе деревни Малая Гать Орловского района (около 2 тысяч жителей) и деревни Важово Кромского района (150 человек).