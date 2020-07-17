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«Царя убивать не планировали»: историк усомнился в причастности советской власти к убийству Романовых

Роман Захаров
18:35 17.07.2020
Историк-религовед Николай Сапелкин убежден, что советская власть планировала судить Николая II.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости

Советская власть не планировала убийство царской семьи, а Владимир Ленин собирался предать Николая II суду. Об этом «Звезде» рассказал историк-религиовед Николай Сапелкин.

«Прошло пять лет с момента возобновления следствия, но ясности больше не стало...  Во время первоначального следствия, в 1990-е годы, не использовали такой пласт данных, как историко-архивные сведения. А сейчас экспертиза идет и по этому направлению и мы понимаем, что советское правительство не было заинтересовано в гибели царской семьи. Ни сам Ленин, ни ближайшее его окружение... Ленин полагал, что царя нужно судить. У Ленина была мысль судить Николая II, приговорить его к общественным работам», - объяснил специалист.

При этом Сапелкин добавил, что большевики не знали обстоятельств убийства царской семьи, а первые записки, в которых упоминалось о расправе, после детального изучения наводят на мысли, что они были созданы для зарубежной аудитории.

«Но вышло так, что царя убили. И убили странным образом. Большевики и не знали обстоятельства его убийства. Потому что, как известно, записка Якова Юровского, когда ее подвергли детальному изучению и стали проводить на ее основании экспертизы, показалась совершенным вымыслом. И, судя по всему, первые сообщения об убийстве царской семьи были адресованы не советской аудитории, а зарубежной. То есть почему советское правительство взяло на себя ответственность за убийство царской семьи - до сих пор непонятно», - высказал историк свое мнение.

Ранее стало известно, что в ходе одного из экспериментов, проведенных сотрудниками СК РФ, версия о том, что тела убитых растворили в кислоте и сожгли, не подтвердилась. Следствие также отвергло предположение, что в «расстрельной» комнате в подвале Ипатьевского дома не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела. 

Кроме того, экспертиза показала, что найденные останки действительно принадлежали Николаю II, его семье и людям из их окружения.

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