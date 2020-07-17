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Состав расстрельной команды и расположение жертв: историк прокомментировал новые детали в деле о расстреле царской семьи

Иван Линдеманн
13:48 17.07.2020
Последнюю российскую царскую семью (монарха Николая II, его супругу, детей и слуг) расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look, Globallookpress

В ходе расследования дела о расстреле царской семьи Романовых, которое было возобновлено в 2015 году, историки проанализировали более двух тысяч документов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал доцент РГГУ Сергей Пчелов.

«В том числе некоторые документы были обнаружены новые или те, на которые не обращалось прежде внимания», - сказал историк.

Он отметил, что в ходе расследования точно были установлены факты, связанные с гибелью Романовых.

«Был подтвержден вывод о гибели всей царской семьи и о том, что никто не остался в живых и не спасся», - отметил Пчелов.

Также специалист заявил, что следователи установили более-менее точный состав расстрельной команды, расположение убитых и убийц в комнате.

«То, как происходило само убийство, как происходило сокрытие тел в районе Ганиной Ямы, буквально по часам были реконструированы все события, дни 16, 17, 18 и 19 июля», - подчеркнул кандидат исторических наук.

Кроме того, в ходе расследования были опровергнуты некоторые недостоверные версии убийства Романовых. Например, не нашла подтверждения теория о том, что членам царской семьи отрубили головы. Также следователи пришли к выводу, что тела не были уничтожены кислотой.

Последнюю российскую царскую семью (монарха Николая II, его супругу, детей и слуг) расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила их к лику святых.

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