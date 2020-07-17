СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Романовых кислотой

С 2015 года, когда возобновилось расследование по делу о расстреле царской семьи Романовых, проведено 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов. Об этом рассказали в СК РФ.

В ходе одного из экспериментов версия о том, что тела убитых растворили в кислоте и сожгли, не подтвердилась.

«Вместе с тем следствию еще предстоит значительный объем работы. В частности, продолжается поиск имеющих значение для дела архивных материалов, в том числе и медицинских документов, - это сложный и трудоемкий процесс, поскольку их единого реестра не существует. Ожидаются заключения ранее назначенных судебных экспертиз», - сказано в сообщении.

Еще одна неподтвержденная версия - это то, что в «расстрельной» комнате в подвале Ипатьевского дома не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела. Такой вывод сделали после проведения эксперимента в аналогичном помещении.

Другая экспертиза показала, что найденные останки действительно принадлежали Николаю II, его семье и людям из их окружения.

«Проведены две почвоведческие экспертизы по образцам, полученным на местах захоронений. Их результаты показали характеристики почвы, которые не препятствовали определению ДНК из костных останков», - рассказали в СК.

Убийство царской семьи произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Николая II, его жену и детей расстреляли в подвальном помещении дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Русская православная церковь канонизировала последнего российского монарха и его родных в 2000 году как царственных страстотерпцев.