«Уникальный музей»: глава Белгородской области об экспозиции на месте танковой битвы под Прохоровкой

В 77-летнюю годовщину битве под Прохоровкой, которая считается крупнейшим танковым сражением в военной истории, был открыт новый музей «Битва за оружие Великой Победы».

«Мы никогда не забудем, что решающую победу под Прохоровкой завоевал весь советский народ. Сутками напролет она ковалась в тылу, где шла героическая битва за оружие Великой Победы. Именно так называется уникальный музей, который открылся сегодня в Прохоровке», - объяснил губернатор Белгородской области Евгений Савченко в Instagram.

Экспозиция музея в Белгородской области превышает 2,5 тысячи квадратных метров, где можно ознакомиться с более 2,5 тысячами экспонатов: промышленными станками, железнодорожными вагонами, частями самолетов и предметами быта 40-х годов прошлого века. Кроме того, для посетителей будут работать интерактивные залы, которые воссоздают события военных лет.

«Уникальный музей, который открылся сегодня в Прохоровке – это памятник миллионам героев, труженикам тыла», - сообщил глава региона.

Музей, как и дорога к Прохоровке, построены к юбилею Победы по личному распоряжению президента Владимира Путина, добавил Савченко.

Он отметил важность роли всего советского народа в решающей победе в этом сражении Великой Отечественной войны.

Поле под Прохоровкой навсегда вошло в историю - 12 июля 1943 года здесь 800 советских танков почти лоб в лоб столкнулись с 400 немецкими машинами. Советские танкисты в тот день понесли огромные потери, но выстояли и не дали немцам пройти к Курску.