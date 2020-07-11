Адвокат фонда Дятлова не согласен с версией прокуратуры о гибели туристов от лавины

Адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласен с версией Генпрокуратуры о гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году.

«Родственники не согласятся с этим выводом . Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала», - заявил он.

По его словам, возможна только техногенная версия группы Дятлова, передает ТАСС.

Накануне Генпрокуратура заявила, что участники были предупреждены о сходе снежной лавине и успели собраться, однако ранее рассматривалась версия внезапного схода лавины и накрытие участников ей. Участники группы тогда сделали все правильно, но оказались в безвыходной ситуации из-за плохих погодных условий и не смогли вернуться обратно в палатку в связи с плохой видимостью.

Загадочная трагедия произошла зимой 1959 года в горах Северного Урала. Девять туристов во главе со студентом пятого курса Уральского политехнического института Игорем Дятловым ушли в горы, однако вскоре стало известно об их исчезновении. Спустя месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на безымянном перевале разрезанную палатку и пять замерзших тел в полутора километров от нее. Предлагалось множество различных версий: от прилета НЛО и появления снежного человека до нападения диких животных и беглых заключенных.