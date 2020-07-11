Безвыходная ситуация: раскрыты детали последнего дня группы Дятлова

В рамках расследования дела о гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что участники были предупреждены о сходе снежной лавине и успели собраться, однако ранее рассматривалась версия внезапного схода лавины и накрытие участников ей.

«Палатка была сложена полностью - и тросы, и стойка. Наиболее вероятно, что участник экспедиции Семен Золотарев скомандовал, что пошла лавина. В этот момент она уже положила заднюю часть палатки и единственным верным решением данной ситуации было резко разрезать палатку и выскочить», - пояснил эксперт.

По словам Курьякова, участники группы сделали все правильно, но оказались в безвыходной ситуации из-за плохих погодных условий и не смогли вернуться обратно в палатку в связи с плохой видимостью.

«Группа спускается вниз, к кедру, но именно в момент схода лавины начинается резкое ухудшение погоды - ветер 19-20 метров в секунду с порывами до 35 м/с. Идти в таких условиях невозможно. Температура падает. Они разжигают костер, он горит полтора часа. Два человека погибают у костра. Группа разделяется. Видимость всего 16 метров. Одна часть ползет по своим следам обратно к палатке», - цитирует Курьякова сайт «Комсомольской правды».

Загадочная трагедия произошла зимой 1959 года в горах Северного Урала. Девять туристов ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова, однако вскоре стало известно об их исчезновении. Спустя месяц после пропажи туристов спасатели обнаружили на безымянном перевале разрезанную палатку и пять замерзших тел в полутора километров от нее.