Храбрость и мастерство: внучка Кожедуба рассказала о легендарном деде

Внучка легендарного советского аса Ивана Кожедуба рассказала о своем деде. По ее словам, после себя он оставил множество дневников, где скрупулезно записывал в том числе все подробности каждого боя.

«После него осталось несколько чемоданов дневников. После каждого боя он отмечал все его детали, стремился анализировать ситуацию, чтобы в будущем принимать правильные решения», - сказала внучка летчика.

Она также отметила, что советский летчик даже в случае неудачного боя стремился найти в своих действиях что-то, за что можно было бы похвалить себя.

По ее словам, он едва не погиб в первом же воздушном бою, когда в одиночку атаковал сразу шесть «Мессершмиттов» и его Ла-5 с трудом дотянул до аэродрома.

Но эта храбрость, помноженная на мастерство, помогла Кожедубу стать самым результативным летчиком-истребителем антигитлеровской коалиции. В 120 воздушных сражениях он сбил 64 вражеских самолета. При этом прославленный ас всегда тщательно фиксировал все свои просчеты в дневниках.

После победы Кожедуб освоил реактивный МиГ-15. И во время войны в Корее командовал истребительной дивизией. Ивану Кожедубу было присвоено звание маршала авиации.