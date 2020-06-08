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«Свободная охота» Ивана Кожедуба

Александр Григорьев
13:57 08.06.2020
8 июня исполняется 100 лет со дня рождения самого результативного в авиации антифашистской коалиции летчика-истребителя
«Свободная охота» Ивана Кожедуба
© Фото: https://zvezdaweekly.ru
Фото из архива

Трижды Герой Советского Союза летчик Иван Кожедуб во время Великой Отечественной войны ни разу не был сбит. И хотя его боевые машины (шесть за войну) горели в воздухе и получали многочисленные пробоины, он всегда сажал самолет на свой аэродром. Родившийся в крестьянской семье в маленьком украинском селе и начавший воевать старшим сержантом, он стал маршалом авиации. Но прежде больших звезд на погонах Иван Никитович заслужил маленькие красные звездочки на борту истребителя - 64, по количеству сбитых самолетов врага.

Первый бой мог стать последним

Во время взлета на первый боевой вылет молодой летчик Иван Кожедуб потерял из виду ведущего. Заметив, что к аэродрому летят немецкие бомбардировщики, он решил отличиться в первом же бою: пошел в атаку в одиночку. Но сбить врага не удалось, наоборот, сам оказался под ударом «Мессершмитта-109». От зажигательного снаряда, метко выпущенного из авиапушки немецкого истребителя, жизнь советского летчика спасла бронеспинка. Но это еще не было концом злоключений. По подбитому «Ла-5» знатно отработала и прикрывавшая аэродром родная зенитная артиллерия. Три попадания практически лишили боевую машину управляемости, но пилот все же сумел посадить ее на взлетно-посадочную полосу.

Фото из архива
© https://zvezdaweekly.ru
Фото из архива

Сослуживцы назвали это чудом: самолет восстановлению не подлежал, его списали. А получивший нагоняй от начальства за безрассудство в бою старший сержант Иван Кожедуб оказался «безлошадным». Летать стал изредка, если в полку вдруг оказывался свободным из-за болезни или ранения летчика самолет. Кожедуба даже собрались отправить на пост оповещения…

Долгая дорога в небо

А он так рвался на войну! Ивана Кожедуба после выпуска оставили в Чугуевской военной авиационной школе пилотов готовить молодежь, потому что он знал авиатехнику и летал лучше других однокурсников. Рапорты с просьбой отправить в действующую армию Иван писал начиная с 22 июня 1941 года. Но случилось форменное «горе от ума». Начальник авиашколы говорил рвавшемуся в бой инструктору, что фронту нужны хорошо подготовленные летчики и, стало быть, его задача - еще скорее и лучше готовить курсантов…

Фото из архива
© https://zvezdaweekly.ru
Фото из архива

Два старших брата - Яков и Александр Кожедубы - воевали, мать с отцом в родном украинском селе Ображеевка оказались в оккупации, а Иван в тыловом Чимкенте, куда эвакуировали школу пилотов, отрабатывал с новобранцами ВВС полеты по кругу. Рапорт за рапортом оставались без удовлетворения, пока осенью 1942-го старший сержант Кожедуб все же не добился направления в действующую армию. В ноябре его зачислили в 240-й истребительный авиационный полк. Но с фронтом вновь вышла незадача: под Москвой летчиков части переучивали летать на новом одноместном истребителе «Ла-5».

В составе четвертого истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии генерал-лейтенанта Красовского 240-й ИАП прибыл на Воронежский фронт в марте 1943 года.

«Экзамен» Курской дугой

От «ссылки» в «наземную авиацию» на пост оповещения Кожедуба спасло заступничество командира полка, разглядевшего в молодом пилоте большой потенциал летчика.

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