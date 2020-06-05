Убийство на поток: раскрыты подробности зверств нацистов под Новгородом

В годы Великой Отечественной войны немцы устроили на Новгородской земле настоящий расстрельный конвейер, убивая людей партиями и закапывая штабелями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы из государственных архивов Новгородской области.

В акте комиссии Черновского сельсовета Батецкого района говорится, что в деревнях Жестяная Горка и Черное немецко-фашистские войска сразу же применили «жестокую расправу над советскими гражданами путем массового расстрела и повешения наших людей на виселицах».

«На расстрел немцы советских людей привозили на автомашинах группами по три-пять человек, приводили пеших. Ставили около ям и залпом производили расстрел из автоматов, после чего трупы укладывали рядами в ямы и тонко засыпали землей. А потом опять привозили новых людей, расстреливали и клали в эти же ямы», - сообщалось в акте.

Всего, по данным этих документов, в этой области расстреляно 240 человек.

Интересно, что в своих показаниях на допросе в 1947 году офицер бывшего германского 38-го армейского корпуса по фамилии Мюнх, который участвовал в казнях, сообщил, что он и сам не знал, кого и за что приказывает казнить.

«Когда мои жандармы приводили советских граждан из деревни Жестяная Горка, то я с арестованными не разговаривал, их фамилии не сличал с фамилиями, которые значились в приказе, а сразу же давал указание расстрелять. За что расстреливали этих людей, я и сам не знал, в приказе было указано, что это партизаны, а кто они были на самом деле, я не знал», - пытался оправдаться Мюнх.

В октябре прошлого года управлением ФСБ по Краснодарскому краю опубликованы документы о массовом убийстве воспитанников детского дома в Ейске, которое произошло в годы Великой Отечественной войны.