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Связь времен: что общего у парада 24 июня и победного шествия в 45-м году

Анна Касаткина
21:10 03.06.2020
Знаковым событием первого парада стало сложение фашистских знамен у мавзолея.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Парад на Красной площади в ознаменование Великой Победы в этом году пройдет как и самый первый – 24 июня. В марше будут использованы многие знаковые элементы. В 45-м шествие завершала рота, бросившая к подножию Мавзолея Ленина 200 вражеских знамен и штандартов. Сейчас эти флаги находятся в Центральном Музее Вооруженных сил.

Древки полотен весили по несколько десятков килограмм. Чтобы привыкнуть, знаменщики тренировались с огромными палками-распорками от солдатских палаток длиной под два метра. Двести отобранных бойцов муштровали как новобранцев, хотя все они прошли войну. Их лично видел участник первого парада Победы Дмитрий Епифанов, тогда кадет Горьковского суворовского училища. Его подразделение стаяло рядом с батальоном, который нес фашистские знамена.

«Бросали на помост пред мавзолеем. Все замолкло, был слышен только сухой трест барабана. Впечатляюще после всей музыки, которая была. Разные музыкальные произведения, марши… и тут молчание, дробь барабана и звуки падающих знамен», - вспоминает Епифанов.

На кадрах нецветной хроники первого парада Победы видно, как 200 вражеских знамен полков и дивизий Гитлера летят на землю. Фронтовики хотели даже сжечь перчатки, в которых их несли.

Многие, в том числе государственные деятели, предлагали уничтожить нацисткие знамена прямо на Красной площади. Предполагалось построить рядом с мавзолеем деревянный эшафот для полотнищ и поджечь его. Но в итоге на параде Победы гитлеровские знамена не уничтожили, а с позором бросили их к ногам победителей. Для этого солдатам, которые несли фашистские флаги, пришлось выполнять сложные перестроения, их когда-то применяли легионеры Древнего Рима.

Символическую кару знамен, которую увидит потом весь мир, предложил Иосиф Сталин. По слухам, эту идею он позаимствовал у полководца Александра Суворова, который низвергал символы проигравшей армии.

«Академик Евгений Торбин предложил Сталину провести парад с бросанием знамен именно по Римской традиции. В качестве трофеев нужны были знамена. После советские трофейные команды собрали около 900 знамен», - говорит военный историк Михаил Поликарпов.

Среди разноцветных полотнищ со свастикой есть и массивный штандарт с орлом. Изначально предполагали, что он принадлежал самому Гитлеру, но выяснилось, что это штандарт дивизии СС, носившей его имя. На параде его бросал сержант Федор Легкошкур.

После парада Победы в музей Вооруженных сил знамена отправили в настоящую ссылку - они лежат под ногами посетителей. Среди пятисот трофейных знамен не только флаги вермахта, но и государственные, и партийные флаги фашистской Германии.

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