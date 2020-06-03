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Ужас на Т-34: как 20-летний танкист Шатило с семью «Тиграми» воевал

Алексей Пешков
14:22 03.06.2020
Экипаж Т-34 Кима Шатило подбил два танка «Тигр», четыре средних танка, раздавил полсотни грузовых машин и уничтожил до роты солдат и офицеров.
© Видео: ТРК "ЗВезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подвиг Кима Шатило кажется чем-то невероятным: экипаж всего лишь одного танка Т-34 нанес противнику урон, сопоставимый с действиями целого полка. Все это - с беспрецедентной храбростью и, как сказано в наградных документах, с «презрением к смерти». «Звезда» в рамках проекта «История награды» рассказывает о подвиге танкиста Кима Шатило, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Лейтенант из Пятигорска

Ким Шатило родился 30 октября 1924 года в станице Гиагинская ныне Республики Адыгея в семье рабочего. Жили трудно, как и вся страна: прошел всего год после окончания Гражданской войны. Вскоре вместе с родителями перебрался в Пятигорск, где окончил девять классов школы, после чего устроился слесарем на завод.

С самого начала войны Ким хотел отправиться на фронт, но призван был только по достижении 18 лет, в сентябре 1942 года. Вопреки легендам о войне, молодых парней в то время не кидали сразу на передовую, а отправляли на обучение, что случилось и с Кимом. Только после окончания Пушкинского танкового училища в январе 1943 года он попал в действующую армию в звании младшего лейтенанта, став командиром танка Т-34.

Ким Шатило
© Государственный архив Ставропольского края
Ким Шатило

Целый год Ким мало чем выделялся, ни разу не был награжден. Его нельзя обвинить в том, что он стремился во что бы то ни стало проявить себя, пусть даже рискуя жизнью подчиненных. Но в нужный момент молодой танкист показал стальной характер.

Презирая смерть

По воспоминаниям друга Шатило Леонида Калинковича, в январе 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции, выполняя поставленную командованием боевую задачу, Ким выдвинулся к шоссе и обнаружил движущуюся вражескую колонну.

Ожидать подкрепления было слишком долго, враг успел бы скрыться, поэтому Ким принял решение атаковать его в одиночку, используя эффект неожиданности. Важно подчеркнуть, что экипаж танка пошел на это добровольно. Перед атакой, понимая, что идут на верную смерть, они оставили записку, в которой поклялись «до последнего снаряда, до последнего удара наших сердец сражаться с врагом».

По воспоминаниям Калинковича, Шатило с большой неохотой вспоминал о том бое. Но сухие слова из наградного листа показывают, что дерзкая атака имела успех.

Наградной лист о представлении Кима Шатило к званию Героя Советского Союза
© pspamyat-naroda.ru
Наградной лист о представлении Кима Шатило к званию Героя Советского Союза

«В районе высоты 186,9 заметил большое скопление техники, автотранспорта и пехоты противника. Не теряясь, воодушевил экипаж и со словами «За Родину» и «За Сталина», презирая смерть, прямо в упор ворвался танком в скопление войск противника. От быстрой неожиданности у противника поднялась паника, в результате чего танк нанес урон:
1. Сжег танков «Тигр» - 2
2. Подбил танков «Тигр» - 1
3. Разбил средних танков - 4
4. Раздавил грузовых автомашин - 51
5. Уничтожил и подавил до роты солдат и офицеров».

Все это говорит о том, что Ким Шатило был очень хорошим командиром. Мало кто помнит сегодня, что во время движения Т-34 члены экипажа (четыре человека) почти не слышали друг друга из-за грохота двигателя, общаясь жестами.

Кулак - заряжать бронебойным, растопыренная пятерня - осколочным. Командир, сидевший на башне, указывал направление движения механику-водителю, надавливая ногами на правое или левое плечо. Любые неслаженные действия экипажа приводили к потере времени, что на поле боя быстро заканчивалось гибелью.

Бой с семью «Тиграми»

Но не стоит думать, что безнаказанно давить технику в скоплении вражеских войск можно долго. Опомнившись, нацисты вступили с Т-34 Шатило в бой. Ему противостояло семь танков «Тигр».

Panzerkampfwagen VI Ausf. E,
© Tigrer Scherl, Globallookpress
Panzerkampfwagen VI Ausf. E, "Тигр"

Мы не будем углубляться в подробности того, что воевать на среднем танке с тяжелым крайне сложно, даже если речь идет о поединке один на один. После нескольких попаданий в Т-34 чудом остался в живых только Шатило, весь его экипаж погиб. Раненый командир смог занять место механика-водителя и вывел горящую машину на территорию советских войск. В боевом отделении стоял дым, на танкисте горела одежда.

Немецкие танки Тигр II, захваченные советскими войсками
© Григорий Капустянский, РИА Новости
Немецкие танки Тигр II, захваченные советскими войсками

Выбраться из танка Шатило смог благодаря тому, что люк механика-водителя у Т-34 находился спереди, а у других танков он был наверху. Военные сначала скептически отнеслись к этой идее, называя его «дырой во лбу», однако на деле он спас жизнь многим танкистам: покинуть горящую машину можно было за считаные секунды.

Упав на землю, Ким потерял сознание. Его спасли подоспевшие пехотинцы, он был отправлен в госпиталь. За этот бой в марте 1944 года Шатило было присвоено звание Героя Советского Союза.

Скромность героя

После лечения Шатило вернулся в часть, в запас был уволен только в 1947 году. В 1952 году он с отличием окончил юридическую школу, работал в прокуратуре города Ростов-на-Дону. В 1957 году поступил в адъюнктуру Высшей школы МВД СССР. 

Ким Шатило после войны
© polkmoskva.ru
Ким Шатило после войны

«Старше по возрасту года на два-три, Ким Дмитриевич и по росту превосходил меня. Выше среднего, светловолосый мужчина с вьющимися кудряшками, плотного телосложения, с ясным взглядом, он вызывал общие симпатии. Звание Героя Советского Союза, о котором мы, абитуриенты, узнали не сразу… в один момент в глазах товарищей подняло авторитет и статус фронтовика на самый высший уровень», - вспоминает Калинкович.

По его словам, Шатило никогда не бравировал наградой и был скромен, неохотно вспоминал о войне, любил жизнь и с огромным увлечением учился новому. Но боевые раны вскоре дали о себе знать. Ким Дмитриевич умер 10 января 1964 года, не дожив до 40 лет.

Памятная доска в Пятигорске old.pyatigorsk.org
© old.pyatigorsk.org
Памятная доска в Пятигорске old.pyatigorsk.org

Имя героя высечено золотыми буквами в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве, в Пятигорске и Кировограде в честь него названы улицы.

В мае 2020 года увековечен в мультимедийной галерее Министерства обороны РФ «Дорога памяти».

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