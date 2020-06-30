Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа

Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа в борьбе с нацизмом. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

Он отметил, что Ржевский мемориал - это еще один символ общей памяти, символ преклонения перед великим подвигом солдата-героя, который спас Европу и весь мир от нацизма.

«Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт и уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», - сказал Путин.

Он добавил, что оборвавшиеся на войне жизни всегда будут «отзываться в нас незаживающей раной».

«Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия, где в едином строю сражались представители всех республик, всех национальностей Советского Союза», - подчеркнул президент.

Путин открыл мемориал вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Памятник создан на народные пожертвования скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Он представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, у ног которого кружат журавли - словно уносят в небо советского воина.