Борьба за историю: как неравнодушные люди пытаются воссоздать партизанский лагерь в Заполярье

Крупный лесной пожар на острове Партизанский в районе Верхнетуломского водохранилища едва не уничтожил уникальный музей. Чтобы не допустить этого, спасатели и добровольцы работали не прекращая несколько суток. Огонь удалось остановить в 50 метрах от бывшего партизанского лагеря.

Председатель Совета ветеранов Заполярья Михаил Орешета бывает в музейном комплексе почти ежемесячно: хозяйничает, принимает гостей. Всем, кто впервые на островной базе, он рассказывает, как там в августе 1942 года разбили стоянку два отряда партизан: «Советский Мурман» и «Большевик Заполярья». Это были молодые, крепкие и подготовленные ребята. К зиме они построили 27 землянок. Это была одна из крупнейших партизанских баз в Заполярье.

Через скалистые сопки, заснеженные леса в лютые морозы партизаны совершали пешие походы на расстояния до 250 километров. Шли в сторону территорий нынешних Норвегии и Финляндии, которые тогда были оккупированы фашистами.

«Основная задача была не дать работать комбинату в Колосйоки, потому что никель для Гитлера это было самое главное сырье, которое он получал отсюда. Потому что тонна никеля - это около дивизии танков», - объяснил «Звезде» Орешета.

Многие не выдерживали. Иногда люди падали замертво от истощения - такими сложными были походы. Почти ни у кого из женщин из тех отрядов так и не родились дети. Мало кто из партизан дожил до старости: так сильно было подорвано их здоровье. Но, как писали позже в документах и хрониках, презирая смерть эти люди снова и снова шли за линию фронта добывать Победу.

Остров Партизанский стал частью живой истории. Сюда на слеты приезжают родные партизан, молодежные отряды и другие неравнодушные люди. За долгие годы вместе они смогли реконструировать этот лагерь: поставили памятники, заново построили разрушенные временем землянки.

Скромный быт партизан был воссоздан почти доподлинно. Но деревянных срубов пока не 27, а лишь пять. Уже пожилые сегодня строители этого лагеря надеются, что начатое ими дело завершат их дети. И память о подвигах героев невидимого фронта будет жить еще много лет.