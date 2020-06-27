На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Американские военные на леднике Колони в штате Аляска извлекли фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году.

Статуэтка Будды, летный костюм, несколько марок по три цента, скомканное расписание массовых мероприятий 1952 года для церкви Святого Патрика в Вашингтоне, округ Колумбия и 480 сумок с отдельными человеческими останками было найдено в этом месяце.

Авиакатастрофа произошла 22 ноября 2952 года. Борт С-124 Globemaster, врезался в гору Ганнетт к северу от Анкориджа, в результате чего погибли все 41 пассажир и 11 членов экипажа. В то время останки погибших не были найдены, извлечь их не удалось, так как самолет медленно упал к подножию горы, где он в конечном итоге стал частью ледника.

«Реальность ситуации заключается в том, что все обломки и останки постоянно падают в большие и маленькие трещины и движутся к носку ледника быстрее, чем некоторые», - передает слова эксперта по альпинизму для раскопок Исаака Редмонда агентство Associated Press.

О катастрофе не вспоминали, пока военно-учебная миссия не обнаружила на леднике желтый спасательный плот. В 2012 году начались работы по прочесыванию ледника в поисках человеческих останков и обломков. До настоящего времени были обнаружены останки всех, кроме девяти, находящихся на борту.