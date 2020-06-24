Правда и мифы о первом Параде Победы

Телеканал «Звезда» рассказывает о том, правда ли, что Сталин планировал лично принимать Парад Победы, что бойцы, бросавшие на брусчатку знамена Третьего рейха, были в перчатках, а потом сожгли их, и о других мифах, связанных с первым Парадом Победы, который прошел 24 июня 1945 года.

Георгий Жуков проезжает через Спасскую башню, над воротами которой расположена икона Спаса Смоленского. Маршал не крестится, он в головном уборе. За такое пять веков назад любого человека заставили бы сделать 50 земных поклонов. Но в 1945-м образ уже скрыт плотным слоем штукатурки. Давнюю традицию - уже перед видимой иконой - возобновляет министр обороны Сергей Шойгу.

Икону над воротами Спасской башни обнаружили в 2010 году. Но кто ее покрыл слоем штукатурки и когда, доподлинно неизвестно. Есть предположение, что это произошло в 1937 году.

«Эта икона существовала с 1495 года, с момента, когда была возведена Спасская башня. В начале 30-х годов большевики плохо относились к православию и вообще к религии. Прошла команда ликвидировать все иконы на башнях Кремля. Мы не знаем имени человека, который это сделал, но перед иконой, а икона находится в киоте, то есть внутри, была заложена специальная металлическая монтажная сетка и заштукатурена», - рассказал советник директора ФСО, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков исторического факультета МГУ Сергей Девятов.

А хотел ли Сталин сам принимать Парад Победы? Как продолжают утверждать многие, Верховный главнокомандующий даже упал с коня во время подготовки. Этот вопрос мы задали внуку маршала Жукова. Тоже Георгию - в честь великого деда.

«Это легенда. Сталин не собирался сам принимать парад, изначально было решение, что парад будет принимать Жуков», - рассказал внук маршала.

По словам Девятова, эта информация якобы фигурирует в воспоминаниях Василия Сталина, а воспоминаний Василия Сталина не существует.

«Это, скорее всего, из третьих рук. Это появилось и в одном из поздних изданий мемуаров Жукова, но мемуары сильно модифицированы. Понимая чисто психологически действия Сталина, я просто не могу себе представить, что ему в голову могла прийти мысль, что он сядет на лошадь и поедет. По документам, никакого общения Сталина с лошадьми в этот период не зафиксировано. И тем более падение Сталина, а ведь история болезни достаточно хорошо изучена», - рассказал Девятов.

Еще одна легенда гласит о том, что якобы знаменосцы, которые несли фашистские знамена, надели перчатки и что эти перчатки они после Парада Победы сожгли. Также, согласно этой легенде, фашистские знамена бросали на специальный деревянный помост.

На этот вопрос ответить довольно просто: на кадрах парада бойцы держат знамена в коричневых перчатках, а никакого деревянного помоста нет.

«Существует миф, что бросали знамена фронтовики. На самом деле это были сотрудники НКВД. Перчатки сжечь могли, но документов по этому поводу нет. Ветераны рассказывают, что так было», - рассказал Девятов.

Во время Парада Победы по желтой линии проходит Рота почетного караула со Знаменем Победы. Но мало кто замечает, что от него отрезали целый лоскуток. Кто и когда это сделал?

Существует несколько версий: по одной из них, полоску себе на память отрезал рядовой Александр Харьков в Берлине, по второй - это сделали в политотделе 150-й стрелковой дивизии. Но возможно, знамя просто пострадало от ветра.

«Флаги, знамена, которые постоянно находятся под ветровой нагрузкой, достаточно быстро треплются. А так как Знамя Победы было сделано практически вручную просто к какому-то событию, это не специальная материя. Честно скажу, не думаю, что это произошло в Москве. К этому моменту это был уже абсолютно внятный символ, символ Победы, символ окончания войны. Вряд ли у кого-то в Москве поднялась бы рука. Так что две версии: либо это произошло в Берлине после снятия, либо это просто естественное повреждение, которое произошло на Рейхстаге. Во всяком случае, это, наверное, так и останется исторической загадкой», - сказал Девятов.

А вот почему Знамя Победы на параде 1945-го так и не появилось - не тайна. Но знают об этом немногие. Штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии должны были нести те, кто и водрузил его на Рейхстаг, - Михаил Егоров, Мелитон Кантария, Степан Неустроев. Военнослужащие после ранений и тяжелых боев так и не смогли на репетициях показать достойную строевую выучку. И три героя заняли почетные места на трибуне.

А Знамя Победы отправилось в музей и впервые появится на Красной площади на параде только 20 лет спустя.