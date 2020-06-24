Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Правда и мифы о первом Параде Победы

Александр Пешков
Александра Селезенева
09:58 24.06.2020
Что правда, а что миф в главных легендах о первом Параде Победы, который прошел 24 июня 1945 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» рассказывает о том, правда ли, что Сталин планировал лично принимать Парад Победы, что бойцы, бросавшие на брусчатку знамена Третьего рейха, были в перчатках, а потом сожгли их, и о других мифах, связанных с первым Парадом Победы, который прошел 24 июня 1945 года.

Георгий Жуков проезжает через Спасскую башню, над воротами которой расположена икона Спаса Смоленского. Маршал не крестится, он в головном уборе. За такое пять веков назад любого человека заставили бы сделать 50 земных поклонов. Но в 1945-м образ уже скрыт плотным слоем штукатурки. Давнюю традицию - уже перед видимой иконой - возобновляет министр обороны Сергей Шойгу.

Икону над воротами Спасской башни обнаружили в 2010 году. Но кто ее покрыл слоем штукатурки и когда, доподлинно неизвестно. Есть предположение, что это произошло в 1937 году.

«Эта икона существовала с 1495 года, с момента, когда была возведена Спасская башня. В начале 30-х годов большевики плохо относились к православию и вообще к религии. Прошла команда ликвидировать все иконы на башнях Кремля. Мы не знаем имени человека, который это сделал, но перед иконой, а икона находится в киоте, то есть внутри, была заложена специальная металлическая монтажная сетка и заштукатурена», - рассказал советник директора ФСО, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков исторического факультета МГУ Сергей Девятов.

А хотел ли Сталин сам принимать Парад Победы? Как продолжают утверждать многие, Верховный главнокомандующий даже упал с коня во время подготовки. Этот вопрос мы задали внуку маршала Жукова. Тоже Георгию - в честь великого деда.

«Это легенда. Сталин не собирался сам принимать парад, изначально было решение, что парад будет принимать Жуков», - рассказал внук маршала.

По словам Девятова, эта информация якобы фигурирует в воспоминаниях Василия Сталина, а воспоминаний Василия Сталина не существует.

«Это, скорее всего, из третьих рук. Это появилось и в одном из поздних изданий мемуаров Жукова, но мемуары сильно модифицированы. Понимая чисто психологически действия Сталина, я просто не могу себе представить, что ему в голову могла прийти мысль, что он сядет на лошадь и поедет. По документам, никакого общения Сталина с лошадьми в этот период не зафиксировано. И тем более падение Сталина, а ведь история болезни достаточно хорошо изучена», - рассказал Девятов.

Еще одна легенда гласит о том, что якобы знаменосцы, которые несли фашистские знамена, надели перчатки и что эти перчатки они после Парада Победы сожгли. Также, согласно этой легенде, фашистские знамена бросали на специальный деревянный помост.

На этот вопрос ответить довольно просто: на кадрах парада бойцы держат знамена в коричневых перчатках, а никакого деревянного помоста нет.

«Существует миф, что бросали знамена фронтовики. На самом деле это были сотрудники НКВД. Перчатки сжечь могли, но документов по этому поводу нет. Ветераны рассказывают, что так было», - рассказал Девятов.

Во время Парада Победы по желтой линии проходит Рота почетного караула со Знаменем Победы. Но мало кто замечает, что от него отрезали целый лоскуток. Кто и когда это сделал?

Существует несколько версий: по одной из них, полоску себе на память отрезал рядовой Александр Харьков в Берлине, по второй - это сделали в политотделе 150-й стрелковой дивизии. Но возможно, знамя просто пострадало от ветра.

«Флаги, знамена, которые постоянно находятся под ветровой нагрузкой, достаточно быстро треплются. А так как Знамя Победы было сделано практически вручную просто к какому-то событию, это не специальная материя. Честно скажу, не думаю, что это произошло в Москве. К этому моменту это был уже абсолютно внятный символ, символ Победы, символ окончания войны. Вряд ли у кого-то в Москве поднялась бы рука. Так что две версии: либо это произошло в Берлине после снятия, либо это просто естественное повреждение, которое произошло на Рейхстаге. Во всяком случае, это, наверное, так и останется исторической загадкой», - сказал Девятов.

А вот почему Знамя Победы на параде 1945-го так и не появилось - не тайна. Но знают об этом немногие. Штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии должны были нести те, кто и водрузил его на Рейхстаг, - Михаил Егоров, Мелитон Кантария, Степан Неустроев. Военнослужащие после ранений и тяжелых боев так и не смогли на репетициях показать достойную строевую выучку. И три героя заняли почетные места на трибуне.

А Знамя Победы отправилось в музей и впервые появится на Красной площади на параде только 20 лет спустя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2020, 21:41
В Москве ограничат движение по центральным улицам в связи с Парадом Победы
Дата23.06.2020, 05:00
Ту-22М3 выполнили пуски крылатых ракет в Калужской области: впечатляющие кадры учений
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:30 В стране и мире
Парад Победы в Туле с трибун увидят 20 ветеранов Великой Отечественной войны
10:28 В стране и мире
Путин заявил о важности укрепления дружбы и доверия между народами
10:26 В стране и мире
«Слава героям!»: Путин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне
10:23 В стране и мире
Путин поприветствовал иностранных участников Парада Победы
10:21 В стране и мире
Путин: невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на защиту Красная армия
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Врачи заявили о «перевороте сознания» из-за коронавируса
Видео
Мутации в геноме и онкология: названа опасность сливочного масла
Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.