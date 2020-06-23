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Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года

Ирина Егорова
09:47 23.06.2020
Парад на Красной площади в ознаменование Великой Победы в этом году пройдет, как и самый первый, 24 июня. В марше будут использованы многие знаковые элементы.
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
© Фото: Сергей Лоскутов, РИА Новости

ФСБ РФ обнародовала архивные документы, связанные с первым Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Среди раритетов - 20-страничная инструкция по проведению парада. Она объясняла все тонкости порядка проведения мероприятия.

© Пресс-служба ФСБ РФ, ТАСС

Сводный полк от каждого фронта должен был вывести на парад батальоны численностью 203 человека в каждом, во главе каждого парадного полка фронта шли командующий фронтом и от 6 до 11 командующих армиями. В парадном расчете впереди каждого полка помимо командира, его заместителей и начальника штаба шли по 36 знаменосцев.

© Пресс-служба ФСБ РФ, ТАСС

Отдельно инструкция прописывала выход конницы - сабельных эскадронов по 77 всадников, а также пулеметных эскадронов - четыре взвода по четыре тачанки в ряд. Оговаривается, что обмундирование, снаряжение и обувь должны быть подогнаны, а лошади вычищены.

Порядок и традиции Парада Победы, которые были введены этой инструкцией, соблюдаются до сих пор. Например, войска приветствуют принимающего парад криком «Ура!», а оркестр играет марш «Слава Родине», пока он поднимается на трибуну Мавзолея.  После речи с трибуны Мавзолея должен был быть дан артиллерийский салют, а оркестр исполняет гимн Советского Союза.

© Пресс-служба ФСБ РФ, ТАСС

Также она регламентирует на каком расстоянии от Красной площади можно перестраиваться в колоннах, как пропускать идущих демонстрантов, с каким темпом идти пешим колоннам по брусчатке главной площади страны и с какой скоростью ехать конницам, мотоциклам, танкам, самоходным установкам.

Прописывались в инструкции и требования для авиации: 300 метров дистанции между самолетами разных авиационных частей и 500 метров - разных соединений для пролета над Красной площадью.

Инструкция была утверждена 12 июня. Предполагалось, что принимать его будет Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Но, как известно, маршал Жуков вспоминал, что Сталин предложил ему принимать парад буквально за неделю до 24 июня. В итоге небольшую речь с Мавзолея произнес именно Жуков, Сталин же выступил на следующий день во время торжественного приема в Кремле по случаю Парада Победы

В архивах ФСБ сохранились образцы пригласительных билетов и пропусков на прием в Кремле в честь участников Победы Победы на следующий день после парада. Отдельно приглашения были в Георгиевский зал, Владимирский зал, Грановитую палату с указанием номера стола.

© Пресс-служба ФСБ РФ, ТАСС

Также в ведомстве содержится и документ о репертуаре оркестра Московского Кремля в этот день. Звучали такие марши как, «Встречный марш», «Сталинский маршрут», «Родная Москва», «Парад», «Слава Родине» и песни о Сталине, о Родине, «Катюша», «Будьте здоровы» и другие.

© ТАСС, Пресс-служба ФСБ РФ
© Пресс-служба ФСБ РФ, ТАСС

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции торжественный Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был перенесен на 24 июня. Именно в этот день прошел первый Парад. 

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