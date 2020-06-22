Математик воздушного боя: пять фактов о легендарном Покрышкине

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Лица Победы» рассказывает о легендарном советском асе Александре Покрышкине. О летчике написаны сотни статей и книг. Мы же сегодня остановимся на пяти фактах о нем.

© Выпускник Пермской школы авиационных техников Александр Покрышкин Минобороны

1. С самого детства Покрышкин хотел летать. После аэроклуба он получил путевку в Пермское авиационное училище. Только приехав на место, он понял, что училище готовит техников. После того как будущий ас окончил его с отличием, руководство не хотело отпускать талантливого воентехника, настойчиво рекомендуя остаться в альма-матер инструктором. Взяв отпуск, Покрышкин поехал в Качинскую Краснознаменную военную авиационную школу имени Мясникова. Изучив двухгодичную теоретическую программу за 17 дней, он с блеском сдал экзамены. После большого скандала Покрышкина все-таки отпустили учиться на истребителя.

© Александр Покрышкин, 1940 год. Сommons.wikimedia.org

2. Глубочайшее понимание техники и психологии человека помогли Покрышкину стать одним из самых результативных летчиков-истребителей Второй мировой войны. Свои действия он просчитывал как математик, четко понимая преимущества и недостатки своей машины и самолетов противника. Летчик вел знаменитый дневник, в котором анализировал каждый свой вылет и психологию врага. Например, понимая, что большинство летчиков-правшей хуже выполняют правый поворот, чем левый (особенность человеческой нервной системы), он целенаправленно тренировал именно его, чтобы иметь преимущество в бою.

© Командир эскадрильи Герой Советского Союза гвардии майор Александр Иванович Покрышкин. Лето 1943 года. Минобороны РФ

3. Войну Покрышкин начинал на истребителях МиГ-3 и Як-1, сбив на них в общей сложности (лично и в группе) семь самолетов противника. Однако в апреле 1943 года его полк получает американские истребители P-39 «Аэрокобра», которые поступали в СССР по ленд-лизу.

Истребитель был мало востребован на западных театрах военных действий. В отличие от Восточного фронта, там бои шли в основном на больших высотах, а «Аэрокобра» имела преимущество на средних и низких, поэтому американские пилоты считали самолет неудачным, а вот на Восточном фронте он получил новую жизнь. Машина имела хорошую маневренность и очень мощное по тем временам вооружение: 2 × 12,7-мм пулемета, 4 × 7,62-мм пулемета, 1 × 20-мм пушка и 1 × 37-мм пушка.

Покрышкин вспоминал, что после одного из воздушных боев он привез слишком много боеприпасов обратно на базу.

«Произошло это потому, что во время атак мне приходилось сначала нажимать на гашетку пулеметов, а потом уже пускать в ход пушку. Такая последовательность диктовалась отнюдь не тактическими соображениями или какими-либо расчетами. Просто две гашетки находились под разными пальцами, причем пулеметная располагалась удобнее. А если бы я посылал пули и снаряды в цель одновременно, эффективность огня была бы значительно выше и "юнкерсы" падали бы вниз гораздо охотнее», - вспоминал Покрышкин.

© Сommons.wikimedia.org Bell P-39 Airacobra в полете стреляет из оружия ночью.

Покрышкин доработал истребитель, объединив все оружие на одну гашетку. И результат не заставил себя ждать.

«В следующем бою от моей массированной очереди вражеский бомбардировщик почти сразу развалился в воздухе», - вспоминал Покрышкин.

© Минобороны РФ Александр Покрышкин в конце войны.

4. По официальным данным, Покрышкин сбил 59 вражеских самолетов лично и шесть в группе в 156 воздушных боях. Однако в точности узнать количество сбитых самолетов противника не представляется возможным. Зачастую сбитые самолеты засчитывались в случаях подтверждения этого наземными войсками, но как это можно было сделать, если бои проходили над территорией противника? Кроме того, нередко сами летчики не могли понять, уничтожен самолет или нет.

После войны советский ас предполагал, что мог сбить около 90 самолетов противника, но искать подтверждение этих побед бессмысленно. По его словам, эти не посчитанные самолеты все равно пошли в общий счет Победы. Стоит также отметить, что Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолеты на счета ведомых, стимулируя их таким образом: это было достаточно распространенным явлением и в других полках.

В 1990-е годы широкое распространение получила версия о том, что немецкие летчики превосходили советских. Якобы об этом говорит и статистика. Так, самый известный пилот люфтваффе Эрих Хартманн сбил 352 самолета.

© Минобороны РФ Слушатели Военной академии имени М.В. Фрунзе. Рядом с А.И. Покрышкиным в учебной аудитории дважды Герой Советского Союза В.Д. Лавриненков.

Для того чтобы понять, почему 59 сбитых Покрышкиным самолетов весомей, чем 352 сбитых Хартманном, нужно обратиться к их тактике.

Во-первых, на протяжении всей войны Хартманн занимался в основном так называемой «свободной охотой», а Покрышкин - обеспечением деятельности наземных войск, то есть прикрытием переправ, защитой советских бомбардировщиков, отражением нападений бомбардировочной авиации противника.

Кроме того, советский ас писал, что, атакуя врага, нужно «определить сильнейшего во вражеской группе. И наносить удар по нему, невзирая на риск. Это дезориентирует остальных».

В свою очередь, Хартманн в мемуарах так описывал свою тактику:

«Если вы видите вражеский самолет, вы совсем не обязаны тут же бросаться на него и атаковать. Подождите и используйте все свои выгоды. Оцените, какой строй и какую тактику использует враг. Оцените, имеется ли у противника отбившийся или неопытный пилот. Такого пилота всегда видно в воздухе. Сбейте именно его. Гораздо полезнее поджечь только одного, чем ввязываться в 20-минутную карусель, ничего не добившись».

Нет ничего удивительного в том, что такая тактика люфтваффе в итоге привела к капитуляции Германии.

© Минобороны РФ Александр Покрышкин на Параде Победы 24 июня 1945 года.

5. На Параде Победы Покрышкин был удостоен чести нести штандарт 1-го Украинского фронта.

«Он был облачен в парадный мундир, который промок, и, учитывая кожаную сбрую и количество наград на груди, конечно, это было тяжелое чисто физически испытание - пройти по Красной площади. Но дед был сибиряком, настоящим мужиком, поэтому для него трудности были всегда преодолимы. Он в детстве реку Обь, где был его родной город Новосибирск, будучи еще 12-14-летним мальчиком, проплывал туда и обратно за один проход, не отдыхая», - рассказал «Звезде» внук летчика Александр Покрышкин.

© Минобороны РФ Александр Покрышкин с супругой, 1940-е годы

По воспоминаниям современников, Покрышкин был очень скромным и совсем не честолюбивым человеком, нередко отказывался от высоких должностей и всегда с легкостью высказывал свое мнение. При этом он никогда не рисковал жизнью подчиненных, стремился максимально обезопасить ведомых. Став в мае 1944 года командиром 9-й гвардейской авиадивизии, он не прекратил боевых вылетов, одержав до конца года еще семь побед.