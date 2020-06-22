Персональные вещи и уникальные трофеи: какие экспонаты представлены в музее «Дорога памяти»

Заместитель директора Центрального музея Вооруженных сил рассказал об экспонатах выставки, размещенных в новом музее «Дорога памяти» в парке «Патриот».

«Перед вами форма политрука, младшего политрука, это 1941 год. Есть персональные вещи выдающихся военачальников, естественно, поверженного врага, штандарты, знамена, оружие, есть даже личные вещи Гитлера, Геринга, военные трофеи Красной армии», - рассказал он.

В мемориальном комплексе «Дорога памяти» собраны не только экспонаты военных лет - фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея ВС РФ, - но и различные мультимедийные объекты, голограммы.

Музейный комплекс «Дорога памяти» - это филиал Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Уникальность комплекса заключается в том, что он создан с помощью мультимедийных технологий.