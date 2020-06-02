Работа особых отделов: какие тайны истории приоткроет найденный под Ростовом сейф времен ВОВ

В Ростовской области вскрыли обнаруженный сейф времен Великой Отечественной войны. Внутри оказались редкие находки – знаки отличия госбезопасности, револьвер, принадлежавшие 339-й стрелковой дивизии.

В 1941 году сразу две бригады оказались в окружении фашистов. Чтобы ценная информация не попала в руки врага - хранилище заминировали.

«Если бы я открыл этот сейф в ноябре-декабре 1941 года, то я бы здесь не стоял. Потому что, скорее всего, наша граната Ф-1, которая приделана была очень хитрым способом к отверстию, была рассчитана на того человека, который накинется на такую интересную наживку, как штабной сейф», - говорит поисковик Андрей Кудряков.

Особая ценность - в документах, которые находились внутри сейфа. Хотя часть из них сожжены, по сохранившимся фрагментам можно понять, что это бланки допроса, напечатанные на русском и украинском языках.

Каждый фрагмент помещают в специальную жидкость, которая поможет очистить бумагу от гари. Чтобы полностью восстановить документы, потребуется не один месяц. Но поисковики к этому готовы, как и историки. По их словам, именно эти данные могут пролить свет на принципы работы Народного комиссариата внутренних дел.

«Позволит лучше узнать механизм работы особых отделов. Механизм выяснения особых ситуаций. Самое главное – это позволит выяснить, каким кругом вопросов занимались на местах особые отделы», - объясняет доктор исторических наук Владимир Трут.

Кроме этого, поисковики намерены восстановить имена тех, кто был указан в документах. После окончания работ все экспонаты передадут в местный музей.