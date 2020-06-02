Первый шаг в космос и легендарные разработки: как прошли 65 лет космодрома Байконур

Легендарный «Гагаринский старт» на космодроме Байконур будет модернизирован для запуска ракет Союз-2. С другой площадки спутники на орбиту смогут выводить мощнейшие ракеты-носители Союз-5. Самой первой и крупнейшей в мире космической гавани исполнилось 65 лет.

Кадры первого запуска баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева на полигоне Тюра-Там 21 августа 1957 года облетели весь мир. На такой же ракете в октябре того же года в космос будет запущен первый искусственный спутник Земли и человечество сделает свой первый шаг в космическое пространство. На такой же ракете полетит на орбиту и первый человек, ставший символом планеты – Юрий Гагарин.

Началось все в 1954 году. Сначала геодезисты, за ними, в 1955-м, первые строители, первые вагончики-теплушки, потом «землянки в три наката…». От даты подписания приказа о начале стройки первого в истории космодрома до первого пуска ракеты пройдет один год десять месяцев и 25 дней.

«Просто нужно понимать, откуда вышли все главные конструктора… Все они вышли из Атомного проекта СССР… Потому что «семерка» (Р-7 – прим. ред.), знаменитая семерка, которая летает до сегодняшнего дня, она была создана для того, чтобы доставить боеголовку. Если говорить о Карибском кризисе, то именно одна такая ракета и предотвратила его», - говорит писатель и историк космонавтики Владимир Губарев.

Сергей Королев, Владимир Челомей, Михаил Янгель – три главных имени Байконура. Они были генераторами идей, задавали тон, заставляли думать и придумывать, предлагали решения, которые потом становились направлениями в науке, жизни, экономике.

Разработанный для стартовых столов бетон позволил построить и Санкт-Петербугрское (тогда еще Ленинградское) сверхглубокое метро и останкинскую телебашню. Системы управления и слежения за полетом легли в основу систем противоракетной обороны и теории «мертвой руки» - гарантированного ответного удара в случае нападения на страну. Военный «Алмаз» Челомея – основа сегодняшней международной космической станции, на двигателях сверхтяжелой Н-1 летает американский «Антарес», Р-36 «Сатана» Янгеля заставила американцев подписать договор о разоружении.

Были в жизни Байконура и страшные трагедии – 24 октября 1960 года: взрыв на старте янгелевской Р-16 – самопроизвольный запуск двигателя второй ступени. В тот день погибли 86 человек – элита военного космоса шестидесятых. С того дня 24 октября ракеты с Байконура не летают.

Если в 1955 году в землю Байконура был забит первый строительный гвоздь, то в 1960-м на полигоне был построен уже целый город ракетчиков и космонавтов.

«На второй площадке - это сам «Гагаринский старт», по которому идешь и думаешь, сколько стартов состоялось: что Гагарин тоже тут, и отец тоже, и я стартовал», - говорит летчик-космонавт РФ, Герой России Сергей Волков.

Сегодня Байконур переживает свое второе рождение. Появилась Российско-Казахстанская космическая программа, к реконструкции стартовых комплексов подключились Арабские Эмираты, идет работа над стартами для тяжелых ракет.

«Сейчас на Байконуре подходит подготовка к двум пускам, которые произойдут в ближайшее время, летом. Мы осуществили в этом году четыре пуска, три из них в условиях пандемии. Выполнено благополучно, с оценкой отлично», - отмечает генеральный директор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

Сейчас на космодроме 15 стартовых комплексов девяти типов: для запусков ракет-носителей, четыре пусковых установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов и новейший измерительный комплекс с современным информационно-вычислительным центром.

Через два года, по окончании всех работ по подготовке стартового комплекса, с Байконура планируют запускать новый Союз-5, который способен вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.