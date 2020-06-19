Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше

В руинах замка XIV века в городе Новы-Сонч в Польше обнаружили сундук с сокровищами. Ученые предполагают, что они принадлежали еврейским семьям и были спрятаны нацистами после начала Второй мировой войны.

Серебряные кубки, вазы, посуду и столовые приборы – всего 103 предмета - нашли во время археологических работ в Королевском замке на Замковой горе. Во время войны замок был казармой для немецких солдат. Еврейское население Новы-Сонча в 1941 году согнали в гетто, а после ликвидации гетто в 1942-м его жителей убили.

Обнаруженные ценные предметы, как выяснили специалисты, были сделаны в Польше и Австрии. После изучения их передадут местному музею, сообщает The First News.

Ранее археологи обнаружили клад в здании старой синагоги в Малопольске. В деревянном сундуке были спрятаны предметы из серебра и офицерские фуражки с инициалами австро-венгерского императора Франца-Иосифа.