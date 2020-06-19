Спас Москву и Ленинград: 5 интересных фактов о маршале Говорове

Леонид Александрович Говоров - один из самых значимых советских полководцев. Он участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, сделал блестящую военную карьеру и внес огромный вклад в Великую Победу. Мы собрали для вас пять фактов из жизни выдающегося военачальника.

© Минобороны России Фотография сделана в Ленинграде осенью 1945 года после вручения Говорову ордена Победы

От колчаковского офицера до красного командира

Леонид Говоров в царское время учился в Петрограде в Константиновском артиллерийском училище, по окончании которого ему присвоили звание прапорщика. В начале Гражданской войны служил в армии адмирала Александра Колчака, воевал против красных. Однако идеи белогвардейцев сыну простых крестьян оказались не близки, и уже в 1919 году он перешел на сторону большевиков. В боях успел отличиться - за успешное применение артиллерии против танков и кавалерии барона Врангеля получил первую награду - орден Красного Знамени.

© commons.wikimedia.org Леонид Александрович Говоров с женой, 1923 год

У Говорова было противоречивое прошлое, кроме того, он даже не состоял в партии. Несмотря на то что в конце 30-х годов в СССР шли массовые чистки в рядах руководящего состава армии, будущий маршал не только не был репрессирован, а напротив, сделал стремительную военную карьеру. В 1940 году он становится начальником штаба артиллерии 7-й армии, участвовавшей в войне с Финляндией. За действия во время прорыва линии Маннергейма был награжден орденом Красной Звезды. Летом того же года ему присвоено звание генерал-майор артиллерии.

Сорвал наступление немцев на Москву

В первые дни Великой Отечественной войны командует 5-й армией, которая держала оборону на подступах к Москве на Можайском направлении. Впервые в истории общевойсковым соединением руководил артиллерийский генерал.

© Минобороны России Командующий 5-й армии Западного фронта генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров с членами Военного совета армии после успешно проведенной операции. Можайское направление. Январь 1942 года.

По инициативе Говорова на Бородинском поле созданы противотанковые районы и резервы. Военачальник использовал мобильные отряды и танковые засады. Благодаря его действиям все попытки немецкого генерал-фельдмаршала Ганса Гюнтера Клюге закончились провалом.

Спаситель Ленинграда

В июне 1942 года Говоров возглавил Ленинградский фронт. Из 900 блокадных дней 670 Ленинград оборонялся под командованием будущего маршала. Именно ему во многом город на Неве обязан своим спасением. Перед военачальником была поставлена четкая задача - не допустить разрушения Ленинграда, прорвать и снять блокаду.

© Минобороны России Командующий Ленфронтом Л.А. Говоров и член военного совета фронта А.А. Жданов над разработкой операции "Искра". Зима 1942 года, Смольный.

Говорова поселили в относительно безопасном районе города - на Петроградской стороне. В квартире на четвертом этаже он ходил и думал над операцией, которая получила название «Искра».

Для этой цели были сформированы ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов. Созданы учебные поля, на которых войска отрабатывали наступление, форсирование по льду и наведение переправ для тяжелой артиллерии и танков.

«Отец принял очень нестандартное решение. Он начал в конце 1942 года снимать с передних линий обороны по батальону и отводить их в тыл, чтобы откармливать и подлечить бойцов и тренировать, научить их бегать», - рассказал сын маршала Сергей.

© Минобороны России Командующий Ленфронтом Л.А. Говоров осматривает трофейные немецкие орудия. Ленинград, 1943 г.

Перед началом операции по прорыву жена часто задавала Говорову один и тот же вопрос: «А если что-то пойдет не так?» На это Леонид Александрович отвечал: «Тогда остается только головой в прорубь!» Операция тщательно готовилась. Наступление началось ночью 12 января, а 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. За это Говоров получил звание Героя Советского Союза.

Мужество Говорова стало притчей во языцех

Храбрость Говорова признавали все. Еще в годы Гражданской войны во время боев против армии барона Врангеля он проявил безудержную отвагу. Получил два ранения - осколком в ногу и пулей в руку, а значит, не прятался от пуль.

Маршал Жуков также высоко ценил мужество Говорова в битве под Москвой. Георгий Константинович часто потом повторял командирам, когда ставил им оборонительные задачи: «Упрись, как Говоров».

© Минобороны России Маршал Советского Союза Л.А. Говоров принимает первомайский парад в Москве

Александр Васильевич Романов, адъютант Говорова рассказал одну любопытную историю, произошедшую под Смоленском. Водитель автомобиля, в котором они ехали, увидев летящий в небе немецкий самолет, внезапно остановил автомобиль и выскочил наружу. По словам Романова, Говоров невозмутимо сидел на месте.

«Видимо, поняв мое состояние, Леонид Александрович обернулся ко мне, покусывая губы, недовольно произнес: "Трусоват наш водитель. Самолет на большой высоте летел. Для него наша эмка просто букашка. Есть цели и поприметнее. Тогда он спикирует, бомбу сбросит, из пулемета одну-две очереди даст. Лев Толстой, когда в армии служил, в разных перепалках побывал. И в чем убедился? На войне надо бояться только того, чего надо бояться. А о смерти думать - себя убивать. Зови водителя, у него, пожалуй, душа из пяток вернулась на положенное ей место"», - рассказал Романов.

© Минобороны России Маршал Советского Союза Л.А. Говоров на Красной площади

Запретил ровнять города с землей

Осенью 1944 года Ленинградский фронт освобождает Эстонию и Латвию. Важный факт: несмотря на ожесточенное сопротивление при штурме прибалтийских городов, Говоров запретил применять тяжелую артиллерию и тяжелые авиационные бомбы, чтобы избежать потерь мирного населения и сохранить памятники архитектуры.

© Минобороны России Будапешт, осень 1945 года

Зимой 1945 года в Прибалтике советским войскам противостоит крупная Курляндская группировка. Осознавая близость Победы, Говоров убедил Сталина отказаться от активных боевых действий в пользу блокады запертого на Курляндском полуострове противника. Это позволило сильно минимизировать потери среди собственных солдат. 8 мая командование группы армий «Курляндия» приняло условия советского ультиматума и капитулировало.