ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило документы, которые отражают факты нацистских преступлений против мирного населения на полуострове. В рамках проекта «Без срока давности» региональным УФСБ проводится работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов.
В поисках особое внимание уделяется свидетельствам, освещающим работу отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Эксклюзивные кинодокументы по событиям тех лет УФСБ предоставил из своих фондов Российский государственный архив кинофотодокументов.
Рассекречен доклад замнарокома МВД Крымской АССР майора Смирного, датированный концом апреля 1942 года. В нем майор милиции рассказывает о положении населения на временно оккупированных территориях и зверствах фашистских захватчиков.
«В деревнях установлен жесткий режим труда, основанный на голоде и репрессиях. Лица, один день не вышедшие на работу, независимо от обстоятельств, лишаются мизерных норм, выдаваемых как паек, - 300 грамм пшеницы на день, сроком на 14 суток», - говорится в документе.
Майор милиции Смирнов докладывает о карательной операции, устроенной нацистами 4 февраля над жителями поселка Чаир. Он сообщает, что фашисты заставили вынести из домов все ценное и согнать скот. Женщин и детей погнали к шоссе, а мужчин выстроили в общем дворе поселка для расстрела.
Также обнародован протокол допроса свидетельницы Олейниковой Антонины Терентьевны, уроженки Керчи 1908 года рождения. Следователь Управления КГБ при СМ УССР по Кировоградской области лейтенант Зыбин записал ее показания в январе 1970 года.
«В период временной немецкой оккупации территории Крымской области я проживала в с. Багерово. Весь период нахождения на оккупированной территории немецкими властями производились как одиночные, так и массовые расстрелы советских граждан», - говорится в документе.
В День памяти и скорби 22 июня уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым.