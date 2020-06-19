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ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму

Тамара Астапенкова
14:49 19.06.2020
В рамках проекта «Без срока давности» УФСБ по Республике Крым и Севастополю проводится работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов.
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
© Фото: ФСБ РФ

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило документы, которые отражают факты нацистских преступлений против мирного населения на полуострове. В рамках проекта «Без срока давности» региональным УФСБ проводится работа по поиску, оценке и рассекречиванию архивных документов.

© ФСБ РФ

В поисках особое внимание уделяется свидетельствам, освещающим работу отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции. Эксклюзивные кинодокументы по событиям тех лет УФСБ предоставил из своих фондов Российский государственный архив кинофотодокументов.

© ФСБ РФ

Рассекречен доклад замнарокома МВД Крымской АССР майора Смирного, датированный концом апреля 1942 года. В нем майор милиции рассказывает о положении населения на временно оккупированных территориях и зверствах фашистских захватчиков.

© ФСБ РФ

«В деревнях установлен жесткий режим труда, основанный на голоде и репрессиях. Лица, один день не вышедшие на работу, независимо от обстоятельств, лишаются мизерных норм, выдаваемых как паек, - 300 грамм пшеницы на день, сроком на 14 суток», - говорится в документе.

Майор милиции Смирнов докладывает о карательной операции, устроенной нацистами 4 февраля над жителями поселка Чаир. Он сообщает, что фашисты заставили вынести из домов все ценное и согнать скот. Женщин и детей погнали к шоссе, а мужчин выстроили в общем дворе поселка для расстрела.

© ФСБ РФ

Также обнародован протокол допроса свидетельницы Олейниковой Антонины Терентьевны, уроженки Керчи 1908 года рождения. Следователь Управления КГБ при СМ УССР по Кировоградской области лейтенант Зыбин записал ее показания в январе 1970 года.

© ФСБ РФ

«В период временной немецкой оккупации территории Крымской области я проживала в с. Багерово. Весь период нахождения на оккупированной территории немецкими властями производились как одиночные, так и массовые расстрелы советских граждан», - говорится в документе.

В День памяти и скорби 22 июня уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в Государственный архив Республики Крым.

© ФСБ РФ
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