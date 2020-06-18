Под Псковом нашли захоронение узников концлагеря Моглино

Недалеко от деревни Моглино в Псковской области поисковики нашли захоронение. Об этом сообщается на сайте Поискового движения России. Останки обнаружили в яме на глубине 70–80 сантиметров.

«Сохранность костей хорошая, лежат друг на друге «валетом». Пока удалось идентифицировать двух человек», - рассказала доброволец отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева.

Историки отмечают, что в Моглино с 1941 по 1944 год было уничтожено около трех тысяч человек разного возраста и национальностей.

«Изначально в моглинской «фабрике смерти» содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов трудились на ремонте дороги Рига - Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30. С марта 1942 года сюда стали свозить еще и мирное население, в том числе детей», - говорится на сайте.

После этого место стало называться пересыльным лагерем. Деревня находилась в ведении внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

«По планам нацистского командования часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонские каратели особенно зверствовали на оккупированной псковской земле», - отмечают поисковики.

Информацию о расположении захоронения поисковики получили в 2019 году при изучении рассекреченных архивных документов УФСБ России по Псковской области. Все данные об обнаруженных останках передадут в правоохранительные органы.