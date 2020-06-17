Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности

Со дна Керченского пролива был поднят бронекатер БК-73 времен Великой Отечественной войны. Его восстановили. И сейчас, спустя 77 лет, он проходит по местам боевой славы, как и в 1943 году, когда участвовал в освобождении Ростова-на-Дону.

В годы войны БК-73 - плавучий танк, который несмотря на мелководье, мог подходить близко к берегу и внезапно, практически в упор, расстреливать фашистов. Под командованием старшего лейтенанта Ивана Запорожца БК-73 участвовал в боях за Ростов-на-Дону, Сталинград и Таманский полуостров. Участвовал в Новороссийской операции, действовал на Азовском и Черном морях. Свой последний бой бронекатер принял в ноябре 1943 года в Крыму. Экипаж перевозил десант во время Керченско-Эльтигенской десантной операции войск Северо-Кавказского фронта по освобождению Керчи и Крыма. Катер подорвался на мине. Погибли все.

«Экипаж 12 человек и 40 десантников, которые были на борту», - рассказал руководитель Крымской региональной общественной организации «Историко-культурный досуговый центр “Батарея 29БИС”» Александр Елкин.

Бронекатер был обнаружен во время строительства Крымского моста. Судно было разорвано на две части. В бронированной рубке было обнаружено тело командира экипажа. Группой энтузиастов Российского военно-исторического общества и Музея Наследия была проведена кропотливая работа по восстановлению имени командира БК-73. Им оказался старший лейтенант Иван Запорожец. Сейчас разыскивают его родственников, чтобы передать информацию о нем и перезахоронить останки.

Сам бронекатер по чертежам и уцелевшим фрагментам был воссоздан за 3 года на Тольяттинском заводе. Теперь БК-73 - это плавучий музей. В кают-компании хранятся уцелевшие личные вещи экипажа, оружие и награды. На палубе сохранились адмиралтейский якорь, ствол крупнокалиберного пулемета ДШК и даже корабельный колокол - рында. На бронекатере установлен полноразмерный макет башни танка Т-28, точно такая же была установлена в годы Великой отечественной войны.

Сейчас из-за пандемии коронавируса музей временно закрыт для посетителей. Бронекатер БК-73 проходит по местам боевой славы, после чего вернется в Геленджик на место постоянного базирования, откуда вышел в свой последний поход в 1943 году.