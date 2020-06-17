Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности

Анастасия Фириченкова
07:25 17.06.2020
В годы войны бронекатер мог близко подходить к берегу и внезапно расстреливать фашистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Со дна Керченского пролива был поднят бронекатер БК-73 времен Великой Отечественной войны. Его восстановили. И сейчас, спустя 77 лет, он проходит по местам боевой славы, как и в 1943 году, когда участвовал в освобождении Ростова-на-Дону.

В годы войны БК-73 - плавучий танк, который несмотря на мелководье, мог подходить близко к берегу и внезапно, практически в упор, расстреливать фашистов. Под командованием старшего лейтенанта Ивана Запорожца  БК-73 участвовал в боях за Ростов-на-Дону, Сталинград и Таманский полуостров. Участвовал в Новороссийской операции, действовал на Азовском и Черном морях. Свой последний бой бронекатер принял в ноябре 1943 года в Крыму. Экипаж перевозил десант во время Керченско-Эльтигенской десантной операции войск Северо-Кавказского фронта по освобождению Керчи и Крыма. Катер подорвался на мине. Погибли все.

«Экипаж 12 человек и 40 десантников, которые были на борту», - рассказал руководитель Крымской региональной общественной организации «Историко-культурный досуговый центр “Батарея 29БИС”» Александр Елкин.

Бронекатер был обнаружен во время строительства Крымского моста. Судно было разорвано на две части. В бронированной рубке было обнаружено тело командира экипажа. Группой энтузиастов Российского военно-исторического общества и Музея Наследия была проведена кропотливая работа по восстановлению имени командира БК-73. Им оказался старший лейтенант Иван Запорожец. Сейчас разыскивают его родственников, чтобы передать информацию о нем и перезахоронить останки.

Сам бронекатер по чертежам и уцелевшим фрагментам был воссоздан за 3 года на Тольяттинском заводе. Теперь БК-73 - это плавучий музей. В кают-компании хранятся уцелевшие личные вещи экипажа, оружие и награды. На палубе сохранились адмиралтейский якорь, ствол крупнокалиберного пулемета ДШК и даже корабельный колокол - рында. На бронекатере установлен полноразмерный макет башни танка Т-28, точно такая же была установлена в годы Великой отечественной войны.

Сейчас из-за пандемии коронавируса музей временно закрыт для посетителей. Бронекатер БК-73 проходит по местам боевой славы, после чего вернется в Геленджик на место постоянного базирования, откуда вышел в свой последний поход в 1943 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.06.2020, 15:44
Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
Дата17.06.2020, 05:00
Выездные бригады врачей Минобороны посетят 22 горных села в Дагестане
Дата16.06.2020, 06:51
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата17.06.2020, 07:25
Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:51 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве к концу недели
07:25 Вопросы истории
Видео
Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности
06:56 В стране и мире
В России предложили ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек
06:45 Армия
Видео
Военные на Ямале досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ
06:30 Вопросы истории
Лишил монополии на «ядерную дубинку»: кто сорвал покров секретности с американских испытаний атомной бомбы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названо самое доступное средство для отказа от курения
Видео
В Подмосковье внедорожник протаранил десять авто при выезде из двора: видео
В России появилась новая схема мошенничества при продаже авто
В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей
Видео
Отбился велосипедом: опубликованы кадры нападения медведя на двух спортсменов на Камчатке
Ученые раскрыли тайну космической «сигары»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.