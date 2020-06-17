Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Лишил монополии на «ядерную дубинку»: кто сорвал покров секретности с американских испытаний атомной бомбы

Ян Брацкий
06:30 17.06.2020
Благодаря опыту и навыкам разведчика Павла Фитина у западной разведки долгое время не было никакой информации о советских атомных проектах. 
Лишил монополии на «ядерную дубинку»: кто сорвал покров секретности с американских испытаний атомной бомбы
© Фото: Pixabay

Первые испытания атомной бомбы в США состоялись 16 июля 1945 года. Испытания проводились в пустыне Аламагордо в штате Нью-Мексико в обстановке строжайшей секретности. Об этом не знал никто, кроме Москвы.

О планах американских военных сообщил человек, несколько лет назад предупредивший Сталина о скорой агрессии Германии против СССР. Им был начальник разведки Павел Фитин.

О героической биографии легендарного разведчика в своей статье для «Российской газеты» пишет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Павел Фитин еще в ноябре 1944 года подписал план "Энормоз". План проникновения советской разведки в секреты англо-американского атомного проекта. План, благодаря реализации которого 29 августа 1949 года состоялось первое испытание советской атомной бомбы, навсегда лишившей западников монополии на "ядерную дубинку"», - пишет Нарышкин.

Последним днем работы генерал-лейтенанта Фитина на должности начальника Первого главного управления Министерства государственной безопасности СССР стало 15 июня 1946 года. После этого ему пришлось надолго уехать из Москвы.

Осенью 1951-го Фитин возглавил органы госбезопасности Казахстана. В Свердловске, и в Алма-Ате Павел Михайлович уделял приоритетное внимание обеспечению режима безопасности и секретности на местных ядерных объектах.

«В этом Фитину немало помог его предыдущий опыт руководства разведкой в отношении аналогичных объектов в Великобритании и США», - считает директор СВР.

Следует отметить, что до второй половины 1950-х западные спецслужбы не имели сколько-нибудь конкретной информации о советских атомных проектах. Не случайно в мирном 1950 году Фитин был награжден медалью «За боевые заслуги», которая стала последней из его государственных наград, отмечает в своей статье Нарышкин.

Павел Фитин умер в Москве 24 декабря 1971 года, не дожив четырех дней до своего 64-летия. Его похоронили на Введенском кладбище.

«Он ушел в Вечность так, как уходят в разведку - никак не обозначая свою принадлежность к ней, должность, награды и заслуги», - отмечает Нарышкин.

Десятилетия спустя, в канун 100-летия российской разведки и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне имя Павла Михайловича Фитина при активном участии Службы внешней разведки Российской Федерации было увековечено соразмерно его заслугам перед Отечеством. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.06.2020, 15:44
Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
Дата17.06.2020, 05:00
Выездные бригады врачей Минобороны посетят 22 горных села в Дагестане
Дата16.06.2020, 06:51
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата17.06.2020, 07:25
Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:51 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве к концу недели
07:25 Вопросы истории
Видео
Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности
06:56 В стране и мире
В России предложили ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек
06:45 Армия
Видео
Военные на Ямале досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию РФ
06:30 Вопросы истории
Лишил монополии на «ядерную дубинку»: кто сорвал покров секретности с американских испытаний атомной бомбы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названо самое доступное средство для отказа от курения
Видео
В Подмосковье внедорожник протаранил десять авто при выезде из двора: видео
В России появилась новая схема мошенничества при продаже авто
В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей
Видео
Отбился велосипедом: опубликованы кадры нападения медведя на двух спортсменов на Камчатке
Ученые раскрыли тайну космической «сигары»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.