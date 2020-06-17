Лишил монополии на «ядерную дубинку»: кто сорвал покров секретности с американских испытаний атомной бомбы

Первые испытания атомной бомбы в США состоялись 16 июля 1945 года. Испытания проводились в пустыне Аламагордо в штате Нью-Мексико в обстановке строжайшей секретности. Об этом не знал никто, кроме Москвы.

О планах американских военных сообщил человек, несколько лет назад предупредивший Сталина о скорой агрессии Германии против СССР. Им был начальник разведки Павел Фитин.

О героической биографии легендарного разведчика в своей статье для «Российской газеты» пишет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Павел Фитин еще в ноябре 1944 года подписал план "Энормоз". План проникновения советской разведки в секреты англо-американского атомного проекта. План, благодаря реализации которого 29 августа 1949 года состоялось первое испытание советской атомной бомбы, навсегда лишившей западников монополии на "ядерную дубинку"», - пишет Нарышкин.

Последним днем работы генерал-лейтенанта Фитина на должности начальника Первого главного управления Министерства государственной безопасности СССР стало 15 июня 1946 года. После этого ему пришлось надолго уехать из Москвы.

Осенью 1951-го Фитин возглавил органы госбезопасности Казахстана. В Свердловске, и в Алма-Ате Павел Михайлович уделял приоритетное внимание обеспечению режима безопасности и секретности на местных ядерных объектах.

«В этом Фитину немало помог его предыдущий опыт руководства разведкой в отношении аналогичных объектов в Великобритании и США», - считает директор СВР.

Следует отметить, что до второй половины 1950-х западные спецслужбы не имели сколько-нибудь конкретной информации о советских атомных проектах. Не случайно в мирном 1950 году Фитин был награжден медалью «За боевые заслуги», которая стала последней из его государственных наград, отмечает в своей статье Нарышкин.

Павел Фитин умер в Москве 24 декабря 1971 года, не дожив четырех дней до своего 64-летия. Его похоронили на Введенском кладбище.

«Он ушел в Вечность так, как уходят в разведку - никак не обозначая свою принадлежность к ней, должность, награды и заслуги», - отмечает Нарышкин.

Десятилетия спустя, в канун 100-летия российской разведки и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне имя Павла Михайловича Фитина при активном участии Службы внешней разведки Российской Федерации было увековечено соразмерно его заслугам перед Отечеством.