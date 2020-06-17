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Псевдоним «Виктор»: кем был человек, предупредивший Сталина о скором начале войны

Ян Брацкий
04:29 17.06.2020
Узнать о планах командования Третьего Рейха удалось благодаря обширной резидентуре, сеть которой Павел Михайлович Фитин в предвоенные годы создавал лично. 
Псевдоним «Виктор»: кем был человек, предупредивший Сталина о скором начале войны
© Фото: wikipedia

О неминуемом нападении фашистской Германии на СССР советские власти узнали 17 июня 1941 года. Об этом Иосифу Сталину доложил молодой начальник разведки Павел Фитин. О непростой жизни знаменитого чекиста, сообщившего о скором начале самого кровопролитного вооруженного конфликта в истории человечества, в своей статье для «Российской газеты» рассказал директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

В ряды чекистов Фитин попал 28 марта 1938 года, когда было принято решение о создании в структуре советских органов госбезопасности специализированных подразделений по обслуживанию тяжелой и оборонной промышленности.

«Его служба началась с учебы в Центральной школе НКВД СССР в Москве в Большом Кисельном переулке, программа которой была рассчитана на два года. Однако стремительное приближение Второй мировой войны нарушило эти планы», - пишет Нарышкин.

Пройдя спецподготовку в «Школе особого назначения» Павел Фитин вскоре был зачислен на должность оперуполномоченного в 5-й разведывательный отдел ГУГБ НКВД СССР.

«Уже в январе 1939 года Павел Михайлович был назначен заместителем начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР с присвоением полковничьего звания "майор государственной безопасности", а 13 мая 1939 года было принято решение Политбюро ЦК ВКП(б), утвердившее 31-летнего Павла Фитина в должности начальника 5-го отдела», - добавляет директор СВР.

Наличие на такой должности думающего, самостоятельного и образованного человека, да еще в канун начала войны, было трудно переоценить. Фитин как нельзя лучше подходил на эту должность благодаря своей принципиальности, умению разбираться в людях, а также строить деловые и партнерские отношения с самыми разными людьми, считает Сергей Нарышкин.

«Влившиеся в разведку новые кадры вместе с оставшимися на работе чекистами образовали монолитный сплав опыта и молодого задора. Их задача состояла в том, чтобы улучшить разведывательную работу за кордоном», - говорилось в рассекреченных в 90-х годах архивах.

Таким образом, в предвоенные годы удалось укомплектовать около 40 резидентур за кордоном и направить в них более 200 разведчиков, а также вывести на нелегальную работу многих кадровых чекистов.

«Благодаря наличию агентуры с большими разведывательными возможностями в таких странах, как Германия, Англия, США, Чехословакия, Болгария, Франция и некоторых других, с конца 1940 года и до нападения Германии на Советский Союз в Управление поступали данные, которые говорили о том, что Германия, захватив тринадцать европейских стран, готовится к нападению на СССР», - вспоминал в своих мемуарах Павел Фитин.

В мае-июне 1940 года легендарный разведчик ездил вспецкомандировку в Германию. Результаты этой поездки до сих пор остаются засекречены. С осени 1940 года на Лубянку начала поступать информация о подготовке гитлеровской Германии к агрессии против СССР.

«Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время», - говорилось в секретных донесениях.

Ранним утром в воскресенье 22 июня Фитин был разбужен телефонным звонком, вызвавшим его из дома на Лубянку. Там он узнал о начале войны. Через несколько часов он уже подписывал первые адресованные легальным и нелегальным резидентам советской разведки шифровки-задания военного времени. Подписывал своим постоянным псевдонимом «Виктор», что по латыни значит – «Победитель». 

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