Маршал Победы: десять малоизвестных фактов о Георгии Жукове
Маршал Жуков стал одним из самых известных военачальников за всю историю нашей страны. О его жизни написано множество книг, статей, сняты сотни фильмов. В этом материале мы остановимся на десяти фактах из его биографии, которые известны далеко не всем.
1. Деревенский скорняк
Жуков родился в 1896 году в подмосковном селе. Жили голодно, и уже с семи лет будущий полководец работал наравне со взрослыми. Чтобы избавиться от лишнего рта, в девять лет его отправили в Москву, работать в скорняжной мастерской. Труд был крайне тяжелым, да и хозяин оказался сволочью.
«Иногда хозяин заставлял двух провинившихся мальчиков бить друг друга жимолостью (кустарник, прутьями которого выбивали меха), приговаривая при этом: «Лупи крепче, крепче!» Приходилось безропотно терпеть. <…> Никто и не интересовался, как мы работаем, как питаемся, в каких условиях живем. Самым высшим для нас судьей был хозяин. Так мы и тянули тяжелое ярмо, которое и не каждому взрослому было под силу», - вспоминал Жуков.
Тем не менее он смог все выдержать, в 17 лет был мастером, который получал целых десять рублей (совсем неплохие по тем временам деньги). Но в 1915 его призвали в армию: Первая мировая война была уже в полном разгаре.
2. Жуков был дважды контужен
Жуков начал военную карьеру рядовым, прошел обучение на кавалерийского унтер-офицера и в конце августа 1916 года был направлен на Юго-Западный фронт. Вскоре «за захват немецкого офицера» его наградили Георгиевским крестом 4-й степени. Но уже в октябре он получил тяжелейшее ранение.
«В октябре 1916 года мне не повезло: находясь вместе с товарищами в разведке на подступах к Сайе-Реген в головном дозоре, мы напоролись на мину и подорвались. Двоих тяжело ранило, а меня выбросило из седла взрывной волной. Очнулся я только через сутки в госпитале», - вспоминал Жуков.
Второй раз его контузило в 1943 году при подготовке к Курской битве. После этого он практически оглох на одно ухо.
3. Жуков участвовал в разгроме Антоновского восстания
Красноармеец Жуков сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах против уральских казаков, под Царицыном, с войсками Деникина и Врангеля. За участие в подавлении Антоновского восстания был награжден в 1922 году орденом Красного Знамени с формулировкой:
«В бою под селом Вязовая Почта Тамбовской губернии 5 марта 1921 г., несмотря на атаки противника силой 1500-2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после 6 рукопашных схваток разбил банду».
4. До 1981 года Жуков был единственным в истории четырежды Героем Советского Союза
Вторым человеком, удостоенным высшей награды четыре раза, стал Леонид Брежнев. Стоит отметить, что первую звезду Героя Советского Союза Жуков получил еще в 1939 году за бои на Халхин-Голе. Вторую звезду Жуков получил в 1944 году за успешные действия на фронтах, третью - после окончания войны в 1945 году. Четвертой награды маршал был удостоен за выдающиеся заслуги перед советским народом и в связи с 60-летием со дня рождения в 1956 году.
Леонид Брежнев был четырежды удостоен звания Героя Советского Союза в мирное время, с 1966 по 1981 год. Все это время он был Генеральным секретарем ЦК КПСС.
5. Жуков всегда старался избежать лишних потерь
Жуков всегда старался избежать лишних потерь среди советских солдат, а в ряде случаев они были ниже, чем у других маршалов в то же время. Так, 27 января 1942 года Жуков телеграфирует командующему 49-й армией генерал-лейтенанту Ивану Захаркину:
«Каждому элементарно военнограмотному человеку должно быть понятно, что вышеуказанные села представляют очень выгодную и теплую оборонительную позицию. Местность перед селами - с полным обстрелом, и, несмотря на это, на одном и том же месте продолжаются преступно проводимые атаки, а как следствие тупости и недисциплинированности горе-организаторов, люди расплачиваются тысячами жизней, не принеся Родине пользы. Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую: прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта; прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом; наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой местности».
6. У Жукова было четыре дочери
Жуков был дважды женат, а еще с двумя женщинами придерживался гражданских отношений. У него было четыре дочери от трех женщин.
7. Жуков имел тяжелый характер
Современники, отдавая должное таланту полководца, оставили о нем противоречивые воспоминания. Многие вспоминали о его жесткости, вспыльчивости и о том, что он мог в случае неисполнения приказа поднять руку на подчиненного.
«Зная его, что он из себя представляет, я шел с намерениями... будет меня ругать - я буду ругать, если, не дай бог, меня вдарит - так я сдачи дам», - вспоминал маршал Родион Малиновский.
Хорошо известна стычка Жукова и Конева после войны в фойе Большого театра. Причиной ее стала статья последнего, которая не понравилась Георгию Константиновичу. О тяжелом нраве Жукова в своих мемуарах отзывались маршалы Андрей Еременко, Сергей Бирюзов, Александр Новиков и другие. Отметим, что, как любой военачальник такого масштаба, Жуков не укладывается в понятия «хороший» или «плохой», а его характер был гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
8. Жуков спорил со Сталиным
Во время войны Жуков пользовался большим доверием Иосифа Сталина. Он был одним из немногих, кто позволял себе в открытую критиковать его решения и спорить с ним.
«Я убедился во время войны, И.В. Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы и с которым нельзя было бы спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения. Если кто-либо утверждает обратное, прямо скажу - их утверждения не верны. Забегая вперед, хочу сказать, что мне во время войны приходилось остро возражать против указаний И.В. Сталина по стратегии операций и по проблеме обороны страны в целом, и нередко мои суждения принимались», - вспоминал Жуков.
9. Маршал увлекался фотографией и никогда не водил автомобиль
Жуков с огромным уважением относился к технике и увлекался фотографией. При этом маршал сам не водил автомобиль.
«Сложно сказать почему. Наверное, потому, что было не до этого, а потом уже и не нужно», - рассказал внук маршала Георгий.
10. Масть «парадной» лошади Жукова выбирал Сталин
Вопреки расхожей легенде, Сталин не планировал лично принимать парад, считая, что это должны делать люди, которые принимали участие в боевых действиях.
«Верховный принял решение, что принимать парад должны на коне светлой масти, потому что это историческая традиция. Жуков тренировался, приезжал в манеж и быстро уезжал обратно на работу», - рассказал внук маршала.
При этом для Жукова долго не могли подобрать коня: он был достаточно крупным мужчиной, и лошадь должна была быть соответствующей. Коня по кличке Кумир лично осматривал Сталин. Жуков, в прошлом кавалерист, отлично чувствовал себя в седле.
«Когда Г.К. Жуков появился в манеже и сел на Кумира, мы сразу поняли, что все в порядке и опыта в искусстве верховой езды ему не занимать. В седле он чувствовал себя как рыба в воде и в подсказках не нуждался. Позднее я узнал, что он сам может любому подсказать», - вспоминал конник Николай Овчинников.