Маршал Победы: десять малоизвестных фактов о Георгии Жукове

Маршал Жуков стал одним из самых известных военачальников за всю историю нашей страны. О его жизни написано множество книг, статей, сняты сотни фильмов. В этом материале мы остановимся на десяти фактах из его биографии, которые известны далеко не всем.

1. Деревенский скорняк





© Минобороны РФ Георгий Жуков до Первой мировой войны

Жуков родился в 1896 году в подмосковном селе. Жили голодно, и уже с семи лет будущий полководец работал наравне со взрослыми. Чтобы избавиться от лишнего рта, в девять лет его отправили в Москву, работать в скорняжной мастерской. Труд был крайне тяжелым, да и хозяин оказался сволочью.

«Иногда хозяин заставлял двух провинившихся мальчиков бить друг друга жимолостью (кустарник, прутьями которого выбивали меха), приговаривая при этом: «Лупи крепче, крепче!» Приходилось безропотно терпеть. <…> Никто и не интересовался, как мы работаем, как питаемся, в каких условиях живем. Самым высшим для нас судьей был хозяин. Так мы и тянули тяжелое ярмо, которое и не каждому взрослому было под силу», - вспоминал Жуков.

Тем не менее он смог все выдержать, в 17 лет был мастером, который получал целых десять рублей (совсем неплохие по тем временам деньги). Но в 1915 его призвали в армию: Первая мировая война была уже в полном разгаре.



2. Жуков был дважды контужен



© Минобороны РФ Георгий Жуков, 1920-е годы

Жуков начал военную карьеру рядовым, прошел обучение на кавалерийского унтер-офицера и в конце августа 1916 года был направлен на Юго-Западный фронт. Вскоре «за захват немецкого офицера» его наградили Георгиевским крестом 4-й степени. Но уже в октябре он получил тяжелейшее ранение.

«В октябре 1916 года мне не повезло: находясь вместе с товарищами в разведке на подступах к Сайе-Реген в головном дозоре, мы напоролись на мину и подорвались. Двоих тяжело ранило, а меня выбросило из седла взрывной волной. Очнулся я только через сутки в госпитале», - вспоминал Жуков.

Второй раз его контузило в 1943 году при подготовке к Курской битве. После этого он практически оглох на одно ухо.



3. Жуков участвовал в разгроме Антоновского восстания

© Минобороны РФ Жуков во время Гражданской войны

Красноармеец Жуков сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах против уральских казаков, под Царицыном, с войсками Деникина и Врангеля. За участие в подавлении Антоновского восстания был награжден в 1922 году орденом Красного Знамени с формулировкой:

«В бою под селом Вязовая Почта Тамбовской губернии 5 марта 1921 г., несмотря на атаки противника силой 1500-2000 сабель, он с эскадроном в течение 7 часов сдерживал натиск врага и, перейдя затем в контратаку, после 6 рукопашных схваток разбил банду».

4. До 1981 года Жуков был единственным в истории четырежды Героем Советского Союза



© Минобороны РФ Четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков

Вторым человеком, удостоенным высшей награды четыре раза, стал Леонид Брежнев. Стоит отметить, что первую звезду Героя Советского Союза Жуков получил еще в 1939 году за бои на Халхин-Голе. Вторую звезду Жуков получил в 1944 году за успешные действия на фронтах, третью - после окончания войны в 1945 году. Четвертой награды маршал был удостоен за выдающиеся заслуги перед советским народом и в связи с 60-летием со дня рождения в 1956 году.



Леонид Брежнев был четырежды удостоен звания Героя Советского Союза в мирное время, с 1966 по 1981 год. Все это время он был Генеральным секретарем ЦК КПСС.



5. Жуков всегда старался избежать лишних потерь



© Архив газеты Красная Звезда Жуков проводит командно-штабную игру,

Жуков всегда старался избежать лишних потерь среди советских солдат, а в ряде случаев они были ниже, чем у других маршалов в то же время. Так, 27 января 1942 года Жуков телеграфирует командующему 49-й армией генерал-лейтенанту Ивану Захаркину:

«Каждому элементарно военнограмотному человеку должно быть понятно, что вышеуказанные села представляют очень выгодную и теплую оборонительную позицию. Местность перед селами - с полным обстрелом, и, несмотря на это, на одном и том же месте продолжаются преступно проводимые атаки, а как следствие тупости и недисциплинированности горе-организаторов, люди расплачиваются тысячами жизней, не принеся Родине пользы. Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую: прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта; прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом; наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой местности».

6. У Жукова было четыре дочери



© Минобороны РФ Жуков с семьей

Жуков был дважды женат, а еще с двумя женщинами придерживался гражданских отношений. У него было четыре дочери от трех женщин.



7. Жуков имел тяжелый характер

© Минобороны РФ Маршал Советского Союза Г.К Жуков на церемонии подписания Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии

Современники, отдавая должное таланту полководца, оставили о нем противоречивые воспоминания. Многие вспоминали о его жесткости, вспыльчивости и о том, что он мог в случае неисполнения приказа поднять руку на подчиненного.

«Зная его, что он из себя представляет, я шел с намерениями... будет меня ругать - я буду ругать, если, не дай бог, меня вдарит - так я сдачи дам», - вспоминал маршал Родион Малиновский.

Хорошо известна стычка Жукова и Конева после войны в фойе Большого театра. Причиной ее стала статья последнего, которая не понравилась Георгию Константиновичу. О тяжелом нраве Жукова в своих мемуарах отзывались маршалы Андрей Еременко, Сергей Бирюзов, Александр Новиков и другие. Отметим, что, как любой военачальник такого масштаба, Жуков не укладывается в понятия «хороший» или «плохой», а его характер был гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.



8. Жуков спорил со Сталиным



© РИА Новости Иосиф Виссарионович Сталин в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Справа - маршалы Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский,

Во время войны Жуков пользовался большим доверием Иосифа Сталина. Он был одним из немногих, кто позволял себе в открытую критиковать его решения и спорить с ним.

«Я убедился во время войны, И.В. Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы и с которым нельзя было бы спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения. Если кто-либо утверждает обратное, прямо скажу - их утверждения не верны. Забегая вперед, хочу сказать, что мне во время войны приходилось остро возражать против указаний И.В. Сталина по стратегии операций и по проблеме обороны страны в целом, и нередко мои суждения принимались», - вспоминал Жуков.

9. Маршал увлекался фотографией и никогда не водил автомобиль





© РИА Новости Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков (справа) во время боевых действий на реке Халхин-Гол

Жуков с огромным уважением относился к технике и увлекался фотографией. При этом маршал сам не водил автомобиль.

«Сложно сказать почему. Наверное, потому, что было не до этого, а потом уже и не нужно», - рассказал внук маршала Георгий.

10. Масть «парадной» лошади Жукова выбирал Сталин



© Минобороны РФ Маршал Георгий Жуков на Параде Победы, 24 июня 1945 года

Вопреки расхожей легенде, Сталин не планировал лично принимать парад, считая, что это должны делать люди, которые принимали участие в боевых действиях.

«Верховный принял решение, что принимать парад должны на коне светлой масти, потому что это историческая традиция. Жуков тренировался, приезжал в манеж и быстро уезжал обратно на работу», - рассказал внук маршала.

При этом для Жукова долго не могли подобрать коня: он был достаточно крупным мужчиной, и лошадь должна была быть соответствующей. Коня по кличке Кумир лично осматривал Сталин. Жуков, в прошлом кавалерист, отлично чувствовал себя в седле.