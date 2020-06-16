Маршал Победы: почему фашисты так боялись Константина Рокоссовского

Место рождения неизвестно

Константин Константинович родился 21 декабря 1896 года. Можно сказать, что мест рождения у Рокоссовского два. Во всех советских энциклопедиях и научных трудах указан город Великие Луки Псковской области. Сам Рокоссовский в автобиографиях до 1945 года называл в качестве места рождения Варшаву. Однако в конце Великой Отечественной войны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, на его родине полагалось установить бронзовый бюст. А ставить памятник советскому полководцу в формально независимой, хоть и «братской» Польше было неудобно. Поэтому для маршала «подобрали» новую родину - на территории СССР.

Рокоссовские происходили из старинного, но обедневшего рода польской шляхты. Отец, Ксаверий Юзеф, трудился на железной дороге, мать, Антонина Овсянникова, преподавала в школе. Константин рано осиротел и с юности сам зарабатывал на жизнь, освоил несколько специальностей. Был помощником кондитера, зубного врача, рабочим на чулочной фабрике, каменотесом. Дальнейшую жизнь Рокоссовского определила Первая мировая война.

Начало военной карьеры

В ряды русской армии будущий маршал вступил в 1914 году. Во время Первой мировой войны служил в военно-учебной команде, затем в составе 5-го драгунского Каргопольского полка воевал на Западном и Юго-Западном фронтах. Научился прекрасно ездить на лошади, овладел винтовкой, шашкой и пикой. За время сражений получил звание унтер-офицера.

© Мл. унтер-офицер К. Рокоссовский. 1917 год. commons.wikimedia.org

После революции вступил в ряды Красной армии. Получил два ранения. За боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени. По завершении Гражданской войны продолжил службу.

В 1925 году Рокоссовский окончил Ленинградские кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. С июля 1926 года по июль 1928 года служил в Монголии.

Расстрелять дважды

В конце 1930-х годов в руководстве армии начались массовые репрессии, которые не обошли стороной и Рокоссовского. В 1937 году он был арестован по обычному для того времени сфабрикованному делу и более двух лет провел под следствием.

Рокоссовского обвиняли в связях с польской и японской разведками. Сидел в тюрьме Кресты в Ленинграде, затем в Бутырской тюрьме в Москве и в Княже-Погостье в Архангельской области. В заключении он терпел многочисленные пытки, ему выбили несколько передних зубов, сломали три ребра, молотком били по пальцам ног. В 1939 году его два раза выводили на расстрел для подавления воли. Стреляли холостыми патронами.

В марте 1940 года его освободили из-под стражи, реабилитировали, дело против него было прекращено. Рокоссовского восстановили в партии, вернули награды и даже повысили в звании. Он стал генерал-майором, а с ноября 1940 года - командующим 9-м механизированным корпусом Киевского особого военного округа. Во главе корпуса участвовал в походе в Бессарабию.

Великая Отечественная война

После начала Великой Отечественной войны Рокоссовский принял командование 9-м механизированным корпусом. Этот корпус стал одним из немногих соединений Красной армии, которые организованно встретили нападение фашистской Германии. Несмотря на нехватку вооружения и техники, 9-й корпус даже во время отступления в июне-июле 1941 года сильно выматывал фашистов.

Полководческий талант Рокоссовского полностью раскрылся во время сражений под Москвой, где он проявил решительность и продемонстрировал все свое умение успешно руководить войсками и сражаться с превосходящим по силам противником. Несмотря на общее отступление Красной армии, военачальнику удалось восстановить сплошную линию обороны. За сдерживание противника под Москвой Константина Рокоссовского наградили орденом Ленина.

© Командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский изучает карту с помощью воздушной разведки в ходе контрнаступлений под Москвой. Минобороны РФ

В начале весны 1942 года Рокоссовский получил тяжелое ранение, осколок от снаряда задел легкое и печень, но уже 26 мая он вернулся в армию.

Далее была битва под Сталинградом. Генерал-лейтенант лично принимал участие в разработке плана операции «Уран», направленной на окружение и уничтожение вражеских войск, наступавших на город. Операция началась 19 ноября 1942 года. За четыре дня красноармейцы взяли в кольцо 6-ю немецкую армию. 31 января 1943 года Фридрих Паулюс, попав в плен, согласился отдать свое оружие только Рокоссовскому.

Военачальник участвовал в битве под Курском. По итогам кампании был вначале удостоен звания генерал-полковника, а потом и генерала армии. Звание Маршала Советского Союза было присвоено Рокоссовскому за блестящие действия во время наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Принимал участие в боях в Восточной Пруссии и Померании.

© Командование Центрального фронта перед Курской битвой. Район станции Поныри. Минобороны РФ

Парад Победы

24 июня 1945 года по решению Иосифа Сталина ему было поручено командовать самым первым Парадом Победы. Принимал парад маршал Георгий Жуков. Правнучка Маршала Советского Союза Ариадна Рокоссовская рассказала, что для него это было самой главной наградой за все время службы стране.

© Командующий парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, Минобороны России

«Если вы посмотрите кадры легендарного первого Парада Победы 24 июня 1945 года, вы увидите, что прадед и его конь составляют единое целое. Это посадка настоящего кавалериста, который всю свою сознательную жизнь провел в седле. Они с Георгием Константиновичем Жуковым, когда учились на курсах кавалерийских, между прочим, устраивали скачки наперегонки. Он с юности увлекался и конями, и скачками. У него даже была кличка в юности в Варшаве - Бедуин. Друзья дарили ему его любимые открытки с жокеями», - поделилась Ариадна Рокоссовская.

© Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский объезжают войска. Минобороны РФ

После войны занимал различные государственные должности, в том числе был министром национальной обороны Польши и заместителем министра обороны СССР.