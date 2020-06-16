Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Маршал Победы: почему фашисты так боялись Константина Рокоссовского

Андрей Аркадьев
17:22 16.06.2020
«Звезда» рассказывает о легендарных участниках первого Парада Победы 1945 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Место рождения неизвестно

Константин Константинович родился 21 декабря 1896 года. Можно сказать, что мест рождения у Рокоссовского два. Во всех советских энциклопедиях и научных трудах указан город Великие Луки Псковской области. Сам Рокоссовский в автобиографиях до 1945 года называл в качестве места рождения Варшаву. Однако в конце Великой Отечественной войны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, на его родине полагалось установить бронзовый бюст. А ставить памятник советскому полководцу в формально независимой, хоть и «братской» Польше было неудобно. Поэтому для маршала «подобрали» новую родину - на территории СССР. 

Рокоссовские происходили из старинного, но обедневшего рода польской шляхты. Отец, Ксаверий Юзеф, трудился на железной дороге, мать, Антонина Овсянникова, преподавала в школе. Константин рано осиротел и с юности сам зарабатывал на жизнь, освоил несколько специальностей. Был помощником кондитера, зубного врача, рабочим на чулочной фабрике, каменотесом. Дальнейшую жизнь Рокоссовского определила Первая мировая война.

Начало военной карьеры

В ряды русской армии будущий маршал вступил в 1914 году. Во время Первой мировой войны служил в военно-учебной команде, затем в составе 5-го драгунского Каргопольского полка воевал на Западном и Юго-Западном фронтах. Научился прекрасно ездить на лошади, овладел винтовкой, шашкой и пикой. За время сражений получил звание унтер-офицера.

© Мл. унтер-офицер К. Рокоссовский. 1917 год. commons.wikimedia.org

После революции вступил в ряды Красной армии. Получил два ранения. За боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени. По завершении Гражданской войны продолжил службу.

В 1925 году Рокоссовский окончил Ленинградские кавалерийские курсы усовершенствования командного состава. С июля 1926 года по июль 1928 года служил в Монголии.

Расстрелять дважды

В конце 1930-х годов в руководстве армии начались массовые репрессии, которые не обошли стороной и Рокоссовского. В 1937 году он был арестован по обычному для того времени сфабрикованному делу и более двух лет провел под следствием.

Рокоссовского обвиняли в связях с польской и японской разведками. Сидел в тюрьме Кресты в Ленинграде, затем в Бутырской тюрьме в Москве и в Княже-Погостье в Архангельской области. В заключении он терпел многочисленные пытки, ему выбили несколько передних зубов, сломали три ребра, молотком били по пальцам ног. В 1939 году его два раза выводили на расстрел для подавления воли. Стреляли холостыми патронами.

В марте 1940 года его освободили из-под стражи, реабилитировали, дело против него было прекращено. Рокоссовского восстановили в партии, вернули награды и даже повысили в звании. Он стал генерал-майором, а с ноября 1940 года - командующим 9-м механизированным корпусом Киевского особого военного округа. Во главе корпуса участвовал в походе в Бессарабию.

Великая Отечественная война

После начала Великой Отечественной войны Рокоссовский принял командование 9-м механизированным корпусом. Этот корпус стал одним из немногих соединений Красной армии, которые организованно встретили нападение фашистской Германии. Несмотря на нехватку вооружения и техники, 9-й корпус даже во время отступления в июне-июле 1941 года сильно выматывал фашистов.

Полководческий талант Рокоссовского полностью раскрылся во время сражений под Москвой, где он проявил решительность и продемонстрировал все свое умение успешно руководить войсками и сражаться с превосходящим по силам противником. Несмотря на общее отступление Красной армии, военачальнику удалось восстановить сплошную линию обороны. За сдерживание противника под Москвой Константина Рокоссовского наградили орденом Ленина.

© Командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский изучает карту с помощью воздушной разведки в ходе контрнаступлений под Москвой. Минобороны РФ

В начале весны 1942 года Рокоссовский получил тяжелое ранение, осколок от снаряда задел легкое и печень, но уже 26 мая он вернулся в армию.

Далее была битва под Сталинградом. Генерал-лейтенант лично принимал участие в разработке плана операции «Уран», направленной на окружение и уничтожение вражеских войск, наступавших на город. Операция началась 19 ноября 1942 года. За четыре дня красноармейцы взяли в кольцо 6-ю немецкую армию. 31 января 1943 года Фридрих Паулюс, попав в плен, согласился отдать свое оружие только Рокоссовскому.

Военачальник участвовал в битве под Курском. По итогам кампании был вначале удостоен звания генерал-полковника, а потом и генерала армии. Звание Маршала Советского Союза было присвоено Рокоссовскому за блестящие действия во время наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Принимал участие в боях в Восточной Пруссии и Померании. 

© Командование Центрального фронта перед Курской битвой. Район станции Поныри. Минобороны РФ

Парад Победы

24 июня 1945 года по решению Иосифа Сталина ему было поручено командовать самым первым Парадом Победы. Принимал парад маршал Георгий Жуков. Правнучка Маршала Советского Союза Ариадна Рокоссовская рассказала, что для него это было самой главной наградой за все время службы стране.

© Командующий парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, Минобороны России

«Если вы посмотрите кадры легендарного первого Парада Победы 24 июня 1945 года, вы увидите, что прадед и его конь составляют единое целое. Это посадка настоящего кавалериста, который всю свою сознательную жизнь провел в седле. Они с Георгием Константиновичем Жуковым, когда учились на курсах кавалерийских, между прочим, устраивали скачки наперегонки. Он с юности увлекался и конями, и скачками. У него даже была кличка в юности в Варшаве - Бедуин. Друзья дарили ему его любимые открытки с жокеями», - поделилась Ариадна Рокоссовская.

© Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский объезжают войска. Минобороны РФ

После войны занимал различные государственные должности, в том числе был министром национальной обороны Польши и заместителем министра обороны СССР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.06.2020, 15:44
Путин заявил, что в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса
Дата16.06.2020, 13:53
Парады Победы пройдут в 28 городах России
Дата16.06.2020, 06:51
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата12.06.2020, 18:15
«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:14 В стране и мире
СК возбудил дело в отношении проверявшего ТЭЦ-3 в Норильске сотрудника Ростехнадзора
17:53 Армия
Видео
Боевая авиация в небе: в Калининграде прошла репетиция Парада Победы
17:32 Спорт
СМИ: фигуристка Юлия Липницкая ждет первого ребенка
17:24 В стране и мире
Стрелявшему по полицейским в Москве назначат психиатрическую экспертизу
17:22 Вопросы истории
статья
Маршал Победы: почему фашисты так боялись Константина Рокоссовского
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей
Видео
Отбился велосипедом: опубликованы кадры нападения медведя на двух спортсменов на Камчатке
Ученые раскрыли тайну космической «сигары»
Ученые оценили убытки России от таяния вечной мерзлоты
В WhatsApp запустили функцию электронных платежей
Видео
Не помещается в ладони: кадры крупного града, прошедшего в Карачаево-Черкессии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.