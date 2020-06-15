Спустя 75 лет: потерянный орден времен войны возвращается в семью героя-фронтовика

Российская семейная пара купила на барахолке в Мюнхене орден Красной Звезды времен Великой Отечественной войны.

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С помощью Центрального архива Министерства обороны супруги установили, что награда принадлежала ефрейтору Петру Ивановичу Босову, уроженцу села Рыбачье Алуштинского района. Двенадцать лет они искали потомков героя, чтобы в канун 75-летия Великой Победы торжественно передать им эту награду.

Орден фронтовик получил за то, что 16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника на плацдарме реки Одер южнее Франкфурта поднялся в атаку на врага. Ворвавшись в первую траншею, Петр Иванович в упор застрелил немецкого офицера, а еще четырех фашистов взял в плен.

Отбивая в течение двух суток ожесточенные контратаки противника в районе населенного пункта Лоссов, он истребил 11 солдат и офицеров, трофейным гранатометом «Фауст» уничтожил один станковый пулемет.

Петр Иванович Босов трагически погиб уже в мирное время, спустя четыре года после войны, совершая на этот раз гражданский подвиг. Во время шторма спасал имущество колхоза, но не смог выбраться из воды. Похоронен в Крыму. Увековечен в галерее «Дорога памяти».

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.