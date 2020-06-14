Исторический артефакт: со дна Невы подняли пушку времен Великой Отечественной войны

На Невском Пятачке подняли 12-метровую полковую пушку времен Великой Отечественной войны. На дне Невы ее обнаружили водолазы в конце мая. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлена операция по подъему 76-ти миллиметрового орудия. Она заняла около трех часов, пушка находилась на глубине 20 метров.

Предположительно, оно затонуло во время ожесточенных боев при переправе советских войск через Неву – в октябре 1941 года.

Историческую находку отправят на реставрацию на Невский судостроительный-судоремонтный завод в Шлиссельбурге. Уже отреставрированную пушку в дальнейшем установят на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

Ранее в подвале одного из домов в Тульской области было найдено настоящее боевое знамя времен Великой Отечественной войны. В нем видны пробоины от осколков и пуль.



