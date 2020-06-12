«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время Войны

Очевидица Нина Мануковская рассказала, как они с местными жителями переживали воздушные бои во время Великой Отечественной войны, которые проходили недалеко от Воронежа над их поселением.

«Воздушные бои шли систематически, и наши самолеты и немецкие - они сражались и падали у кургана. И вот, один из наших подбитых самолетов в курган врезался и прямо в землю ушел носом», - рассказала местная жительница.

Также очевидица рассказала о выживших летчиках, которые, по ее словам, выпрыгивали из разбитых самолетов и уходили в сторону от их поселения. Мануковская вспомнила и о своих переживаниях в моменты воздушных боев.

«Они к нам никогда не заходили, они куда-то уходили, выскакивали, выпрыгивали из этого самолета и уходили, живые были люди. Страх мы, дети, его не ощущали. Любопытство его опережало. Бывает, самолет пикирует в этот курганчик, а мы туда бежим все равно. Жители все не обращали внимание на стрельбу, чтобы может быть кого-то вытащить» - поделилась впечатлениями Нина Мануковская.

В то же время, память об одном из погибших в годы войны летчике увековечили на военном мемориале в воронежском гарнизоне Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Торжественная церемония перезахоронения останков младшего лейтенанта Вениамина Слабковского прошла в Новоусманском районе города, где погиб в воздушном бою штурман бомбардировщика «Бостон-3» 453 бомбардировочного полка 2-й воздушной армии Воронежского фронта.

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На торжественном перезахоронении присутствовали родственники героя – Наталья Скромникова и ее супруг, начальник воронежского гарнизона командующий гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Иванаев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители областной и городской власти, ветераны локальных конфликтов и жители села Парусное.

В День России воинские почести провели военнослужащие роты почетного караула и салютная группа Военно-воздушной академии. Также силами офицерского корпуса академии и администрации района была проведена реконструкция мемориала и прилегающей территории братского захоронения № 216.