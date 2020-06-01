Секретные документы и знаки отличия: кадры вскрытия загадочного сейфа времен ВОВ в Ростовской области

В Ростовской области вскрыли найденный в Турковой балке полевой сейф 1941 года. В нем обнаружились остатки документов НКВД, граната Ф-1, револьвер системы «Наган» и знаки отличия войск госбезопасности.

Металлический короб был заминирован изнутри: чекисты привязали к дверце взведенную гранату Ф-1. Эксперты вскрыли сейф медленно и осторожно.

Особый интерес у историков вызвали бланки допросов на русском и украинском языках, некоторые из которых оказались заполнены.

Теперь экспертам предстоит изучить найденное оружие и документы, чтобы установить владельцев сейфа. По словам руководителя поискового отряда «Миус-фронт» Андрея Кудрякова, есть все основания утверждать, что он принадлежал Особому отделу 1135-го Сальского стрелкового полка, который в октябре 1941 года оказался в окружении немецких танковых дивизий.