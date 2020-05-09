Подросток на Курской дуге: история подвига Коли Букина

Когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, на защиту страны встали не только взрослые, но и подростки. Одним из таких юных героев был Николай Букин, проявивший себя во время обороны Красной армии в битве на Курской дуге.

«Когда немец оккупировал город Курск, товарищу Букину было 13 лет. Несмотря на свой юношеский возраст, он убежал из оккупированного города, перешел за линию фронта и добровольно вступил в ряды РККА действующей армии. Находясь на фронте Великой Отечественной войны, товарищ Букин показал себя как отважный и бесстрашный разведчик. Неоднократно ходил в тыл противника и добывал ценные сведения», - говорится в приказе войскам 6-й гвардейской армии.

В одном из боев под Прохоровкой юный разведчик забросал гранатами вражеский дзот и повредил пулемет противника, что помогло продвинуться вперед советским солдатам. Был награжден орденом Красного Знамени.

В документе говорится, что 14 июня 1942 года при переходе линии фронта Букин был дважды ранен, но продолжал сражаться с врагом. И только выполнив поставленную задачу, эвакуировался в медсанбат.

Коля прошел всю войну, получил восемь ранений, лишился глаза. Девятое мая 1945 года он встретил в Германии. В этот день у Букина был двойной праздник - ему исполнилось 16 лет. После войны занимался патриотическим воспитанием молодежи. Умер в 1975 году, увековечен в мультимедийной галерее Министерства обороны РФ «Дорога памяти».