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Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны

Александр Пешков
14:32 09.05.2020
Участники ВОВ вспомнили о том, что давало им силы идти к победе и как удавалось бороться со страхом перед смертью.
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» в рамках проекта «Хронология Победы» поговорил с ветеранами Великой Отечественной войны, которые рассказали о своем боевом опыте.

«На высоте доты, пулеметы, минометы, проволочные заграждения. Мне пришлось шлепнуться с этой рацией в воронку. Подними руку - отсечет. И вдруг я слышу голос матери: “Сынок, не бойся, ничего с тобой не случится”. И я поднялся и побежал», - рассказал ветеран ВОВ Александр Марков.

По воспоминаниям 97-летнего Николая Пудова, советских военнослужащих поразила жестокость фашистских захватчиков.

«Нас привезли показать это место, где немцы провели расправу. И когда я посмотрел и увидел женщину, очень похожую на мать, я был готов их рвать на куски! Вот что меня всю войну двигало. Пожилая женщина, похожая на мать, и ее расстреляли в затылок. Что ты должен ответить, офицер? Они посеяли бурю и поплатились за это», - вспоминает Пудов.

По словам Виктора Кузько, советским солдатам приходилось тяжело, в том числе из-за нехватки продовольствия.

«Это было очень тяжелое время. Сильные морозы. У немцев была румынская кавалерийская дивизия, так они всех лошадей съели. Чтобы нам не досталось мясо, они коней обливали керосином. И мы это керосиновое мясо варили в снегу, в ведрах и тоже пытались есть», - рассказал ветеран.

9 Мая Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади и другие мероприятия с массовым скоплением людей отменены из-за пандемии коронавируса. Но в десятках городов прошли воздушные Парады Победы.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что все мероприятия, в том числе парад на Красной площади и акция «Бессмертный полк», обязательно пройдут позже, когда страна справится с эпидемией.

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