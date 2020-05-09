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«Чувствую его сердцем»: правнучка Жукова рассказала о семейных письмах Маршала Победы

Ян Брацкий
04:00 09.05.2020
Девушка продемонстрировала фотографии из семейного архива и письма, которые ее легендарный прадед писал домочадцам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Удивительный, веселый и при этом всегда по-военному сосредоточенный. Таким Маршала Великой Победы Георгия Жукова знает его правнучка Варвара Ерохина.

Девушка признается, что чувствует своего знаменитого прадеда сердцем. Изучая домашние архивы, она демонстрирует фотографии и настоящие жемчужины – письма Жукова, адресованные близким.

«Дорогой мой внук Кирюша, поздравляю тебя с днем твоего рождения, желаю тебе хорошего здоровья и самого светлого в жизни и учебе», - писал маршал.

Жуков всегда оставался верным долгу и был необычайно требователен не только к подчиненным, но и к самому себе, рассказывает его правнучка Варвара. Дисциплина и самоотдача - вот основные принципы великого полководца.

«Кирюша, помни всегда о том, что ты должен упорно трудиться в учебе, быть примерным, послушным, скромным и внимательным мальчиком, люби своих маму и папу. Слушай родителей, ничем их не огорчай, старайся им сделать только приятное и полезное. Посылаю тебе на память катушку от Галины Александровны и конфеты», - зачитывает послание Жукова его правнучка, демонстрируя размашистую подпись прадеда.

В семье Георгия Константиновича не любили говорить о войне, рассказывает она. Из семейный воспоминаний, она знает лишь то, как тщательно готовился маршальский мундир, как Жуков всегда волновался, надевая его на свои плечи.

«К сожалению или к счастью, наша семья сохраняет воспоминания о семейных событиях, нежели о войне, это было страшное время. Семья - это то место, где ты мог расслабиться», - рассказала Варвара Ерохина, отметив, что быть правнучкой Жукова это огромная ответственность.

Поэтому девушка выверяет каждое слово, когда говорит о знаменитом прадеде. Она не любит распространяться на семейные темы и исключение сделала только для «Звезды». В беседах с ровесниками она всегда упоминает вклад других маршалов и простых солдат в общее дело, в общую победу.

«Я поэтому и зачитала письмо, чтобы донести основные постулаты, которые он соблюдал в жизни, которые были для него важны. Он много трудился, достигая новых высот в карьере военного», - добавила правнучка Жукова.

Однако, Георгий Константинович не всегда был суров и строг к себе и окружающим, уточняет девушка. Не были чужды ему и простые человеческие увлечения, которым он отдавался с такой же страстью.

«Разбираю фото и вижу, с какой широкой улыбкой он катается на коньках. Смотришь и понимаешь, что ему ничего больше не нужно. Знаете, бывает, что человека не знаешь, но чувствуешь его. Вот у меня там с Георгием Константиновичем», - призналась Варвара Ерохина.

Всю свою жизнь Жуков провел в военной форме, завершает свой рассказ правнучка маршала. Он никогда не бросал слов, а брал и делал, ставил сам себе задачи и всегда достигал результата.

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