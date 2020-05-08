В шаге от войны: как готовили Красную площадь к Параду Победы 1945 года

Парад Победы 1945 года снимали более 100 кинооператоров и фотокорреспондентов: многие работали на фронтах. На крыше ГУМа 75 лет назад находилась камера, которая запечатлела кадры, вошедшие в истории.

Из ворот Спасской башни выехал маршал Советского Союза Георгий Жуков. Он принимал Парад Победы.

Как вспоминал один из операторов, снимавших Парад, в 1945 пришлось монтировать две версии фильма - черно-белую и цветную. Подвела трофейная немецкая пленка. Из-за ее плохого качества большую часть отснятого материала пришлось обесцветить.

У мавзолея маршала Жукова встретил командующий Парадом маршал Константин Рокоссовский. Камера поймала интересный момент: Рокоссовский передает Жукову белый, аккуратно сложенный листок. Это строевая записка, в которой указан состав сил и средств, привлеченных к Параду. С тех пор этот и некоторые другие части ритуала изменились.

Как, например, вынос знамени Победы в самом начале смотра. Сегодня мы уже привыкли, что вся страна замирает при первых аккордах «Священной войны», глядя на знаменную группу. Но тогда, в 1945 году, штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии должны были пронеси по брусчатке Егоров, Кантария и Неустроев - войны, водрузившие знамя над Рейхстагом. Но Жуков остался недоволен их строевой выучкой. Потому 24 июня Парад начался с объезда войск.

На брусчатке Красной площади выстроились парадные расчеты: больше 30 тысяч военнослужащий. А с правой стороны, у храма Василия Блаженного расположилась особая рота с немецким знаменами. Позже их бросят к подножию мавзолея.

На самом мавзолее за Парадом наблюдали члены политбюро, руководители партии и правительства.

Красную площадь к Параду готовили основательно. Огромные плакаты и транспаранты украсили здание ГУМа и Исторического музея. А на Лобном месте соорудили 26-метровый фонтан Победителей.

За парадными расчетами мимо трибун прошла рысью сводная конная бригада. Дальше у стен Кремля появилась боевая техника. Сначала войска ПВО, следом - артиллерия с легендарными «Катюшами». Затем на брусчатке появились расчеты зенитных установок, батареи, противотанковые крупнокалиберные артиллерии, минометы. Замкнули парадный строй самоходные артиллерийские установки, а за ними - танки, ставшие символом победы, легендарные Т-34. А завершился торжественный смотр прохождением сводного оркестра: 1400 музыкантов сопровождали первый Парад Победы. Они исполнили 36 композиций, а в финале прозвучал марш «Славься, Родина».