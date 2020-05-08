Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В шаге от войны: как готовили Красную площадь к Параду Победы 1945 года

Александра Селезенева
09:55 08.05.2020
Специальный проект «В шаге от войны» создан с использованием уникальных съемок времен Великой Отечественной, которые удалось совместить с кадрами, снятыми в наши дни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В шаге от войны. Парад Победы

Парад Победы 1945 года снимали более 100 кинооператоров и фотокорреспондентов: многие работали на фронтах. На крыше ГУМа 75 лет назад находилась камера, которая запечатлела кадры, вошедшие в истории.

Из ворот Спасской башни выехал маршал  Советского Союза Георгий Жуков. Он принимал Парад Победы.

Как вспоминал один из операторов, снимавших Парад, в 1945 пришлось монтировать две версии фильма - черно-белую и цветную. Подвела трофейная немецкая пленка. Из-за ее плохого качества большую часть отснятого материала пришлось обесцветить.

У мавзолея маршала Жукова встретил командующий Парадом маршал Константин Рокоссовский. Камера поймала интересный момент: Рокоссовский передает Жукову белый, аккуратно сложенный  листок. Это строевая записка, в которой указан состав сил и средств, привлеченных к Параду. С тех пор этот и некоторые другие части ритуала изменились.

Как, например, вынос знамени Победы в самом начале смотра. Сегодня мы уже привыкли, что вся страна замирает при первых аккордах «Священной войны», глядя на знаменную группу. Но тогда, в 1945 году, штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии должны были пронеси по брусчатке Егоров, Кантария и Неустроев - войны, водрузившие знамя над Рейхстагом. Но Жуков остался недоволен их строевой выучкой. Потому 24 июня Парад начался с объезда войск.

На брусчатке Красной площади выстроились парадные расчеты: больше 30 тысяч военнослужащий. А с правой стороны, у храма Василия Блаженного расположилась особая рота с немецким знаменами. Позже их бросят к подножию мавзолея.

На самом мавзолее за Парадом наблюдали члены политбюро, руководители партии и правительства.

Красную площадь к Параду готовили основательно. Огромные плакаты и транспаранты украсили здание ГУМа и Исторического музея. А на Лобном месте соорудили 26-метровый фонтан Победителей.

За парадными расчетами мимо трибун прошла рысью сводная конная бригада. Дальше у стен Кремля появилась боевая техника. Сначала войска ПВО, следом - артиллерия с легендарными «Катюшами». Затем на брусчатке появились расчеты зенитных установок, батареи, противотанковые крупнокалиберные артиллерии, минометы. Замкнули парадный строй самоходные артиллерийские установки, а за ними - танки, ставшие символом победы, легендарные Т-34. А завершился торжественный смотр прохождением сводного оркестра: 1400 музыкантов сопровождали первый Парад Победы. Они исполнили 36 композиций, а в финале прозвучал марш «Славься, Родина».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 10:29
Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи
Дата08.05.2020, 04:59
Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата08.05.2020, 00:00
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:29 В стране и мире
Собянин подписал постановление о доплатах лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи
10:23 В стране и мире
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
09:55 Вопросы истории
статья
В шаге от войны: как готовили Красную площадь к Параду Победы 1945 года
07:00 В стране и мире
Видео
Песни для души: бойцы ЮВО поздравили Героя СССР Владимира Ткачева с Днем Победы
06:45 ОПК
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.