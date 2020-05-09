Герой с Кавказа: как чеченец Нурадилов 920 фашистов убил

Бойцу не было и 19 лет, когда в 1942-м он погиб под Сталинградом, но за год с небольшим он успел уничтожить более 920 фашистов, лично взять в плен 12 и захватить семь пулеметов. Четырежды представлялся к званию Героя Советского Союза. Считается самым результативным советским пулеметчиком Великой Отечественной войны.

Будущий герой родился в 1924 году в дагестанском селении Ярыксу-Аух в семье чеченцев. Родителей потерял, еще будучи ребенком. После учебы в школе работал масленщиком на нефтеперегонной базе. Туда его устроил брат, которого забрали в армию в 1938 году. Чтобы юноша имел возможность трудиться, в справке о возрасте ему приписали два лишних года.

© commons.wikimedia.org

Вскоре молодой человек вступил в комсомол. Тогда среди мужчин-комсомольцев считалось почетным служить в Красной армии. Мечтал попасть в нее и Ханпаша. В военкомате он приписал себе еще пару лет, поэтому по документам вышло, что он родился не в 1924 году, а в 1920-м. В 1940 году его призвали в армию. Молодой человек был поклонником кинофильма «Чапаев», поэтому сразу попросился в кавалерию, и его просьбу учли. Ханпашу взяли ездовым на тачанке пулеметного эскадрона кавалерийской дивизии.

Двадцать второго июня 1941 года Германия напала на Советский Союз и началась одна из самых жестоких и кровопролитных войн на свете. С начала Великой Отечественной молодой горец принимал активное участие в боевых действиях, но по-настоящему прославиться он смог в декабре. Тогда подразделение Нурадилова выполняло боевую задачу у украинского села Захаровка, занятого врагом. Пулеметный расчет Ханпаши стрелял по позициям гитлеровцев, чтобы помочь наступлению своих, но противник начал вести огонь из минометов, а затем пошел в контратаку.

© Память народа

Получив ранение, советский солдат притаился. Подпустив к себе врага на близкое расстояние, он начал в упор расстреливать фашистов. Потеряв всех боевых товарищей, Нурадилов остался один из своего расчета, но остановил наступление целого подразделения, уничтожил 120 солдат вермахта и еще семерых взял в плен.

В январе 1942 года во время контрнаступления советских войск под Белгородом у села Толстое Нурадилов вновь проявил себя отчаянным храбрецом. На улице стоял лютый мороз, а идти приходилось через глубокий снег. Несмотря на опасность, он со своим пулеметом выдвинулся вперед, ведя огонь и расчищая путь пехоте. В одиночку красноармеец уложил 50 гитлеровцев и подавил четыре пулемета противника. За этот подвиг получил орден Красной Звезды и был удостоен звания сержанта.

Тяжелым был бой в феврале 1942 года на подступах к городу Шигры в Курской области. Превосходящий по силам враг теснил кавалеристов, Нурадилов получил ранение в руку, но остался у пулемета и истребил 200 немецких солдат и офицеров. Весной 1942 года после одного из боев при наступлении на село Байрак в Харьковской области командир эскадрона лично насчитал 300 немецких солдат, сраженных пулеметом Ханпаши. Этот подвиг принес воину новую награду - орден Красного Знамени.

К тому времени о Ханпаше слагали легенды. Его имя было у всех на устах, о нем писали в советских газетах. Немцы боялись пулеметчика как огня. При одном лишь его упоминании фашистов бросало в дрожь. Ходили слухи, что за голову бойца в Германии объявили денежную награду. Немецкие снайперы начали настоящую охоту за героем. А Нурадилов только входил в азарт, в его послужном списке были сотни фашистских трупов, и останавливаться на этом он не собирался.

© Память народа

Последний бой Нурадилов принял в сентябре 1942 года на знаменитой высоте 220 на левом берегу реки Дон под Сталинградом. Ханпаша уже командовал пулеметным взводом. В тот день советские войска были атакованы немецкими танками. Во время боев он получил ранение в ногу, перевязал ее, сел за пулемет и продолжил вести огонь.

Пулеметчик сражался до последнего вздоха, демонстрируя невероятное мужество и силу воли. Тяжело раненный, собрав последние силы, он продолжал косить немцев, уничтожив в этом бою 250 солдат вермахта и два пулемета. Ханпаша потерял много крови и скончался по дороге в медсанбат. Был похоронен на площади в центре станицы Букановской Кумылженского района Волгоградской области. Имя героя высечено на одной из плит памятника на Мамаевом кургане. В День Победы в знак глубокого уважения волгоградцы оставляют у памятника живые цветы.