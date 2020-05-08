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В Петербурге паровоз времен Великой Отечественной гудками исполнил песню «Священная война»

Андрей Аркадьев
17:41 08.05.2020
В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Октябрьская железная дорога провела уникальную акцию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На станцию Красное Село Санкт-Петербурга прибыл паровоз, который своими гудками исполнил произведение «Священная война».

Аккомпанировал машине военный духовой оркестр. Мероприятие прошло без участия зрителей. В качестве «солиста» был выбран паровоз серии Эу 683-32, выпущенный в 1928 году. 7 февраля 1943 года именно такой паровоз привел в Ленинград по Дороге Победы первый поезд с Большой земли после прорыва блокады.

Кроме того, паровозы серии Эу широко применялись во время Великой Отечественной войны: их использовали для перевозок военных и гражданских эшелонов, санитарных поездов, а также при формировании бронепоездов.

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