Сожженный заживо город: зачем союзные войска разбомбили Дрезден

Когда советские войска вошли в Дрезден, от него фактически ничего не осталось. Один из самых красивых городов Европы союзная авиация попросту стерла с лица земли. После того как американцы сбросят атомную бомбу на Нагасаки, общая площадь разрушений окажется в четыре раза меньше.

«Это было удивительно и непонятно. Потому что, когда мы пришли, прибыли в Дрезден, он был ровный город. Там ни одного здания не было. Мы не авиаторы, но мы знаем, если бомбят, то бомбят какие-то официальные важные объекты. Но не жилые кварталы до такой степени, что ровное место», - вспоминает сейчас ветеран Великой Отечественной Войны Зоя Романенко.

Архитектура, театры, музеи, Дрезденская картинная галерея - объекты мирового культурного наследия и почти полное отсутствие военной промышленности. За всю войну Дрезден бомбили всего несколько раз, потому что он не имел стратегического значения. Самый мощный авианалет случился после Ялтинской конференции, когда Германию поделили на зоны оккупации и Дрезден отошел Советскому Союзу. Британский солдат Виктор Грегг находился в плену и стал одним из немногих, кому удалось выжить.

«Бомбы были огромные. Когда их сбрасывали с самолетов, казалось, что они размером с автобус. Они были зажигательные, весили четыре тысячи тонн. И все, куда они попадали, мгновенно превращалось в пепел», - рассказал подробности авианалета ветеран Второй мировой войны Виктор Грегг.

Королевские и американские ВВС сбросили на город тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб. Пламя от пожара в Дрездене было видно на расстоянии 200 километров - на советском участке фронта. Этого и добивались союзники, они хотели произвести впечатление.

«Английские летчики перед вылетом получали приказ от командования. Цель этого налета - разбомбить город и показать русским, что их ожидает, если что-то случится в послевоенное время, понимаете. Вот такой кощунственный приказ давался перед вылетом союзной авиации на Дрезден», - объяснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Никто не предполагал, что сокровища Дрезденской галереи могли уцелеть в пожаре. Но Конев отдал приказ начать поиски картин. И их нашли. Бесценные творения Рубенса, Боттичелли, Тициана спрятали в заброшенной шахте недалеко от Дрездена.

В разрушенном городе не осталось ни одного помещения, поэтому картины свозили в летнюю резиденцию саксонских королей в Пильнице. Потом специальными вагонами отправляли в Москву на реставрацию. Многие произведения оказались безвозвратно утеряны, но более 1 200 картин удалось спасти.

Шедевры мирового искусства могли остаться в России в качестве трофея, но через десять лет после окончания войны картины вернули в Германию. Причем по решению советского правительства без каких-либо выплат и компенсаций. Среди разрухи и хаоса советские солдаты сумели сохранить достояние, которое принадлежит всему человечеству. У Дрезденской галереи, кстати, есть и виртуальная версия, ознакомиться с которой можно прямо сейчас.