Путин заявил, что жизнь Зои Космодемьянской служит примером беззаветной преданности Родине

Жизнь разведчицы Зои Космодемьянской и по сей день служит примером беззаветной преданности Родине и долгу. Об этом заявил Владимир Путин. Телеграмма президента, посвященная открытию нового Музейного комплекса «Зоя», опубликована на сайте Кремля.

«Зоя Космодемьянская пережила тяжелейшие испытания, твердо, до последних минут своей недолгой, но такой яркой жизни противостояла жестокому врагу ... Мужество и отвага юной разведчицы, ее вера в правое дело вдохновляли солдат и офицеров Красной Армии, которые шли в бой, чтобы отомстить за Зою», - сказано в сообщении.

Путин выразил уверенность, что фотографии, личные вещи разведчицы и архивные документы будут бережно храниться в новом музее. Также президент сообщил, что в зале, который посвящен «Бессмертному полку», каждый желающий сможет оставить семейные реликвии, рассказывающие о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.