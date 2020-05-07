В шаге от войны: несломленная воля ленинградцев

Пересматривая сегодня кадры хроники из Ленинграда, становится как минимум не по себе. Люди падали от голода замертво прямо на дорогах. Только за январь и февраль 1942 года от истощения умерли около 200 тысяч ленинградцев. Как вспоминали выжившие блокадники, смерть перестала быть страшной, к ней привыкли. В первую зиму блокады температура опустилась ниже 30 градусов. В городе замерз водопровод, людям приходилось буквально добывать воду изо льда. Продовольствие почти иссякло. Норма хлеба на рабочего - 250 граммов, на ребенка - 125.

Немцы обстреливали Ленинград ежедневно из всех видов артиллерии: у измученных голодом людей хватило воли и мужества, чтобы строить баррикады и защищать красоту родного города. Медного всадника полностью закрыли мешками с землей. А знаменитых коней на Аничковом мосту сняли и закопали в саду Аничкова дворца.

В осажденном городе оставалось около 400 тысяч детей. Школы и детские сады свою работу не прекращали. Причем последние перешли на круглосуточный режим.

По замыслу немецкого командования, осажденный город должен был полностью вымереть от голода в первый год блокады. Но Ленинград выстоял. 872 дня - это два года и пять месяцев - его жители боролись за жизнь. Их волю фашисты так и не сломили. 27 января 1944 года красноармейцы полностью освободили город на Неве от блокады.